مكتبة البوابة: "العملية فيرجينيا" محمود إبراهيم الدموكي كتاب "العملية فيرجينيا" من روايات الجريمة والاثارة. تحل كارثة كبرى بالبشر يتجمد فيها عقولهم، وينجو بطلنا دون أن يعلم ماذا حدث، ليفاجئه احد بأنه من الناجين وأنه يجب أن ينفذ أوامره ليعود لحياته مرة أخرى.

مكتبة البوابة: " العملية فيرجينيا" محمود إبراهيم الدموكي

عن الكتاب

أن تسير نحو المجهول بخطوات ثابتة.. دوامة زمنية سقط فيها شاب أقصى طموحه كان الحصول على وظيفة مناسبة، حتى ساقه القدر ليخبره أحدهم أنه ضمن الناجين من كارثة كبرى قد حلت بالبشرية وجمدت عقولهم عن التفكير، ولا سبيل للعودة سوى اتباع أوامر لم يعها خياله قط!

أيام وأحداث في حياة “أكرم” مرت في غمضة عين، تُرى هل كان الأمر من صميم اختياره أم أنه أجبر عليه؟

ماذا يحدث إذا توقف العقل البشري عن العمل فجأة؟ وهل تصدق لو أفقت من غيبوبة ووجدت من يخبرك أن عقلك توقف لسنوات أو لحظات ثم عاد للعمل بشكل طبيعي؟ وكيف ستتصرف إذا وجدت نفسك في صراع مع العالم ومع الزمن؟

كل ذلك نحياه في إطار خيالي مشوق، يضعك على أهبة الاستعداد لمعرفة الحقيقة في نهاية المطاف.

مكتبة البوابة: "العملية فيرجينيا" محمود إبراهيم الدموكي

محمود إبراهيم الدموكي

روائي وسيناريست مصري من مواليد المنصورية بالجيزة, حاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر, يعمل كصحفي متخصص في الشأن الفني والثقافي, صدرت له روايتي " إسراء" و "سبع عجاف", وحصل على جائزة الإبداع المقدمة من وزارة الشباب عامي 2017 و 2019, وتعد رواية " العملية فيرجينيا" أحدث اعماله الأدبية.

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