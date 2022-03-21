مكتبة البوابة: "اللعبة المتاحة" تأليف محمد العريان تحيط الأزمات بالاقتصاد العالميّ من كل جانب، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات عدم المساواة. في هذا الكتاب يعرض محمد العريان كيف بالإمكان أن نعزز نمو شامل في الاقتصاد، عن طريق تحليله للآليات التي تستخدمها البنوك المركزيّة. هذا كتاب مهم لواحد من أهم المحللين الاقتصاديّين في عصرنا. والتر ايزاكسون – مؤلف كتاب “ستيف جوبز”.

مكتبة البوابة: "اللعبة المتاحة" تأليف محمد العريان

نبذة عن الكتاب



باعتباره أحد أهم المراقبين والمحللين للاقتصاد العالميّ، عُرف محمد العريان بابتكاره مصطلح “الوضع الطبيعيّ الجديد” منذ خمس سنوات. كان قلقًا من عدم تمكن الاقتصاد العالميّ من العودة إلى طبيعته المستقره، أما الآن فهو قلق من تهاوي الاقتصاد كلّه. “اللعبة المتاحة” هو كتاب لا غنى عنه لكل من يهتم بما سيئول إليه الاقتصاد العالميّ في الخمس سنوات المقبلة.

كينيث روجوف – أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفرد وكبير خبراء الاقتصاد السابق لدى صندوق النقد الدوليّ

محمد العريان، إقتصادي أمريكي. يعد من أهم رجال الإقتصاد في العالم وكبير المستشارين في شركة أليانز. تخرج من جامعة أكسفورد حيث حصل علي درجتي الماجستير والدكتوراه، ودرجة التخصص من جامعة كمبريدج. عمل بصندوق النقد الدولي وكاتب عمود في بلومبرغ وتنشر مقالاته في وول ستريت جورنال، الإيكنوميست والفايننشل تايمز وغيرها من المنشورات الإقتصادية المرموقة. يعد كتابه “عندما تتصادم الأسواق” من أهم كتب الإقتصاد في 2008 وكذلك كتاب “اللعبة المتاحة” الذي يصدر في نسخته العربية لأول مرة عن الكتب خان – القاهرة.

مصطفي محمود، مترجم مصري ، أنجز أكثر من 35 عمل في الرواية والفكر والفلسفة نشرت في المركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والعديد من دورالنشر المصرية والعربية. فاز بجائزة اتحاد الكتاب للترجمة 2017.

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