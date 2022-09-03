مكتبة البوابة: "النفط وتأثيره في العلاقات الدولية" تأليف محمد ختاوي، الصادر عن دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، عام 2010.

مكتبة البوابة: "النفط وتأثيره في العلاقات الدولية"

عن الكتاب

هذا الكتاب دراسة أكاديمية تناول فيها المؤلف كل ما يتعلق بالنفط من تنقيب واستخراج وتكرير وتسويق وما يتبع ذلك، من تاريخ اكتشافه حتى عصرنا الحاضر، مبتدئاً بتعريف النفط، وكيف اكتشف، وتعريف الشركات متعددة الجنسية، وأهدافها وآليات عملها وارتباطاتها، وأدوارها في صنع القرار في دولها وفي البلاد المنتجة للنفط، حيث أصبحت هذه الشركات تسيّر النظام العالمي بدل الحكومات، وفرضت شروطها القاسية على البلدان المنتجة. وقد خصَّص فصلاً بيَّن فيه أهمية النفط في التجارة الدولية، وصراع المصالح بين الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، الذي انتهى بسيطرة الولايات المتحدة .. وما زال الصراع مستمرا.

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