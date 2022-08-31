مكتبة البوابة: "حادثة يوم الخطوبة" للمؤلف أحمد مدحت سليم في إطار درامي مشوق نعيش لمحة من حياة 4 أشخاص ترتبط مصائرهم بطريقة ما. رواية حادثة يوم الخطوبة هي رواية باللغة العربية رواية حادثة يوم الخطوبة من تأليف الكاتب أحمد مدحت سليم و رواية حادثة يوم الخطوبة تندرج تحت فئة روايات دراما صدرت رواية حادثة يوم الخطوبة عن دار نشر دون للنشر والتوزيع وصدرت أول مرة فى عام 2022 ومن الجدير بالذكر ان رواية حاثة يوم الخطوبة ليست اولي إصدارات الكاتب احمد مدحت سليم بل له العديد من الإصدارات مثل رواية خريف دماء وعشق

مكتبة البوابة: "حادثة يوم الخطوبة" للمؤلف أحمد مدحت سليم

من الكتاب

وما الذي يمكن أن يحدث في يوم؟!..

يومُ واحد – لا أكثر- في هذا التيار الممتد من الزمان..

كانت “مايسة” تعرف أنه يومُ عصيبُ، حتى قبل أن يبدأ.. لكنها لم تتصور أبدًا أن شجاعتها الجديدة وقرارها الأخير بالتخلص من غصة الروح التي لازمتها طيلة حياتها، قد تكون سببًا في هذه الأحداث العجيبة..

لم تعرف أية كارثة كانت تختبئ خلف الشمس التي سطعت فجأة من وراء الغيم الشتوي.. ولم تدرك قسوة تلك الشرارة التي أشعلتها عندما اقتربت من “صابر” تحت مظلة يحتمي بها من مطرٍ غير متوقع..

غريبان لا يعرف أحدهما الآخر.. غريبان ستتغير حياتهما تمامًا بعد ساعات من تلك اللحظة.. الأكثر عجبًا أنهما سيغيران – بلا إرادة منهما – حياة غريبين آخرين إلى الأبد.

فتاة حزينة وثلاثة رجال.. أربعة أشخاص لا يجمعهم شيئ ولا يعرف أحدهم الآخرين.. تجمعهم أقدارهم ليومٍ واحد.

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