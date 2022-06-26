مكتبة البوابة: "ذكر شرقي منقرض" تأليف محمد طه فيه فرق كبير بين الرجولة والذُّكورة.. الذُّكورة هي النوع.. الرجولة هي الفِكر.. الذُّكورة هي الجنس.. الرجولة هي السلوك.. الذُّكورة هي البيولوجيا.. الرجولة هي الموقف.

مكتبة البوابة: "ذكر شرقي منقرض" تأليف محمد طه

الذُّكورية الشرقية



هذا الكتاب ليس عن "الرجل الشرقي"، الذي سمعنا عنه وعرفناه قديمًا.. بل هو عن "الذَّكَر الشرقي" الذي تسلل إلينا مؤخرًا، وعاش بيننا بديلًا عنه.. تلك النسخة الباهتة في ألوانها، والمُشوَّهة في ملامحها. "الذُّكورية الشرقية"- بهذا الشكل وذلك السلوك- مرض صعب جدًّا.. مش بس مرض.. دي مُتلازمة مَرضية كاملة.. تبدأ من تربية الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم.. وتنتهي نهايات مأساوية مُجحِفة للجميع.

الكتاب دة هيحاول يقرب.. ويستعرض.. ويحلِّل.. ويفهم.. أعراض، وأنواع، وأسباب، ومُضاعفات "الذُّكورية الشرقية".. ويقدم رؤى واقعية لتغيير وعلاج هذه المُتلازمة المَرضية المستعصية.

والحقيقة إن هذا التغيير.. لو ما بدأش يحصل من الآن.. فتأكدوا... إن هذا الديناصور البشري الضخم.. لو لم يُدرِك.. ويفهم.. ويتطور.. ويقوم بتفكيك.. وإعادة تركيب نفسه من جديد.. فلن يكون له أي مكان، سوى ركن بعيد مُختَفٍ، في أحد متاحف العالم، تحته لافتة صغيرة مكتوب عليها بخط غير واضح: "ذكر شرقي منقرض".

مكتبة البوابة: "ذكر شرقي منقرض" تأليف محمد طه

محمد طه



استشارى ومدرس الطب النفسى .نائب رئيس الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية (سابقاً)زميل الكلية الملكية البريطانية عضو الجمعية العالمية والجمعية الأمريكية للعلاج النفسى الجمعى.له أبحاث علمية وأعمال أدبية منشورة داخل وخارج مصر. ينتمى لفريق علمى يقوده (أ.د. رفعت محفوظ- أستاذ الطب النفسى- مصر). قام هذا الفريق بتطوير نوع جديد من العلاج النفسى يطلق عليه (طريقة الخطوات الأربع فى العلاج النفسى الجمعى). وأصبحت هذه الطريقة واسعة الانتشار فى مصر ومعروفة عالمياً. ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ علاقات خطرة ❝ ❞ الذكاء الإنساني ❝ ❞ الخروج عن النص ❝ ❞ لأ بطعم الفلامنكو ❝ ❞ ذكر شرقى منقرض ❝ الناشرين : ❞ عالم المعرفة ❝ ❞ دار الشروق للنشر ❝ ❞ دار تويا للنشر والتوزيع ❝ ❞ تويا للنشر والتوزيع ❝ ❞ الرواق للنشر والتوزيع ❝ ❱

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