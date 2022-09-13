مكتبة البوابة: رامبو الحبشي بقلم حجي جابر تعيد "رامبو الحبشي" الاعتبار لامرأة هررية رافقت الشاعر الفرنسي آرتور رامبو في سنواته الأخيرة في الحبشة، دون أن يأتي الشاعر الفرنسي على ذكر عشيقته بكلمة واحدة في رسائله الكثيرة إلى أمه. تمنح الهررية اسماً وصوتاً وتاريخاً وذاكرة، وتمنحها بالتالي فرصة لرؤية رامبو من وجهة نظر الأحباش.

ويتناول النصّ هرر، مدينة البنّ والقات حين كانت بمثابة مكة الإفريقية، يحرم على غير المسلمين دخولها، وتُنسج حولها الحكايات التي أغرت الرحالة من كل مكان، في وقت كانت القوى الكبرى تعيد تشكيل منطقة القرن الإفريقي. يتطرق النص أيضاً لتفاخر أهل المدينة بانتسابهم إلى الصحابة، قبل أن يغزو الامبراطور مينيلك ويستبيحها لتفقد حرمتها. الناشر: منشورات تكوين - الكويت

مكتبة البوابة: رامبو الحبشي بقلم حجي جابر

حجي جابر

روائي إرتري من مواليد مدينة مصوع الساحلية، عام 1976. أصدر خمس روايات: "سمراويت" (2012) الحائزة على جائزة الشارقة للإبداع العربي 2012، "مرسى فاطمة" (2013)، "لعبة المغزل" (2015) التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد عام 2016، "رغوة سوداء" (2018) التي ترشحت للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2019، و"رامبو الحبشي" (2021). ترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعبرية والكردية والفارسية. يعمل حجي جابر ضمن مشروع روائي يهتم بتسليط الضوء على إرتريا الماضي والحاضر، ويحاول مع بقية أدباء إرتريا إخراج هذا البلد من عزلته الحضارية والثقافية وإعادة الاعتبار له في محيطه العربي والإفريقي.