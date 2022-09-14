مكتبة البوابة: زنقة الطليان بقلم بومدين بلكبير "زنقة الطليان" حي في مدينة عنّابة، الجزائر. يسكنه بشر فقراء ومهمشون، من بينهم جلال الجورناليست، الذي يتحدى رئيس البلدية بعد أن صمم على هدم الحي وتاريخ المكان وتاريخ الناس، وقط جلال، ميشو، يراقب ما حوله، ونجاة التي تتشبه بالرجال وتعرف باسم ناجي.

ومنهم نجاة التي تعيش في الشارع وتموت في الشارع. ونونو، الموسيقي الذي يتعامل مع رجال الأمن، ويصبح مخبراً رخيصاً لهم، ورشيد، الدرويش الذي لا نعرف حقّاً هل هو درويش فعلاً أم كما قال رجال الأمن بأنه داعية تنظيم ديني محظور. جميعهم شخصيات تحاول وبقوة مقاومة موت إنسانيتهم، رغم أن بعضهم يعمل على تهشيم كرامة آخرين يحبونهم. الحكومة، البلدية، رجال الأمن، هؤلاء لا يرون الناس الذين يعيشون في الحي، بل الأرض التي ستجلب لهم المال والنفوذ. الناشر: الاختلاف

مكتبة البوابة: زنقة الطليان بقلم بومدين بلكبير

بومدين بلكبير

بومدين بلكبير أستاذ جامعي وباحث وروائي جزائري، من مواليد 1979. صدر له كتاب نصوص بعنوان "النص الأخير قبل الصمت" (2014)، وثلاث روايات: "خرافة الرجل القوي" (2016)، "زوج بغال" (2018)، و "زنقة الطليان" (2021). كما له العديد من الكتب العلمية المنشورة. شارك في تحكيم العديد من البرامج والمشاريع الثقافية محلياً وعربياً، كبرنامج "وجهات" (بيروت 2017) لدعم سفر وتنقل المبدعين والفنانين، وبرنامج "المكوّن الاستثنائي" لدعم الفنانين والمثقفين والتقنيين في الفنون المتضررين من جائحة كوفيد-19 (بيروت 2020)، وترأس لجنة تقييم مشاريع دعم القراءة والمطالعة (ضمن ملتقى فعاليات القراءة، وزارة الثقافة والفنون 2021).

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