مكتبة البوابة: "طرق أمراء الحج .." وجدان فريق عناد العارضي الصادر عن دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.

مكتبة البوابة: "طرق أمراء الحج .." وجدان فريق عناد العارضي

عن الكتاب

يطرح كتاب "طرق أمراء الحج في الدولة العربية الإسلامية" موضوع طريق الحج من الموضوعات المهمة في الدراسات التاريخية، كونه السبيل الذي يسلكه المسلمون لأداء فريضة الحج، وتتبين أهميته من عناية الخلفاء في مختلف الحقب التاريخية بطرق الحج ومنازلها. إن هذه الدراسة لا تتناول طرق الحج المسلوكة إلى مكة على وجه العموم، وإنما تقتصر على الطرق التي سلكها أمراء إمارة الحج في عهود الدولة العربية الإسلامية، مشيرين إلى منازل الطريق ومحطاته الرئيسة. والأمانة العلمية تقتضي التنويه بأن بعض فصول هذا الكتاب هي مباحث موزعة ضمن كتبي السابقة عن إمارة الحج، وزدت عليها الطرق التي سلكها أمراء الحج في الحقب التي لم تدخل في كتبي السابقة، وارتأيت جمعها في كتاب يحمل وحدة موضوعية، فضلاً عن أني لاحظت بعض الأخطاء والنواقص في توثيق بعض المصادر والمراجع الأساس في تلك المباحث، ومن هذين السببين جاءت فكرة الكتاب عن طرق أمراء الحج.

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