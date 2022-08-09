مكتبة البوابة: "في التاريخ السياسي والاجتماعي الحديث" يبدأ الكتاب من عام 1841 حين انهارت مشروعات محمد على وحتى قيام الثورة فى عام 1952 ولقد ضم ثلاثة أبحاث هامة هى: الثورة العربية وصحافتها الوطنية وبرلمانها ذى الدورة الواحدة. ثم الاستراتيجية البريطانية تجاه مصر منذ معاهدة لندن 1840 والتى مهدت لاحتلال مصر فيما بعد وسياسة بريطانيا للهيمنة على القضاء الاهلى فى مصر.

مكتبة البوابة: "في التاريخ السياسي والاجتماعي الحديث"



سنة النشر: 2020

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