مكتبة البوابة: كتاب "أسرار الملوك والملكات في مصر القديمة" تأليف الكاتب حسين عبد البصير الكتاب من الاعمال الفكرية. هل سمعت عن مصر القديمة بكل ما قدمته من حضارة للبشرية ولم تتخيل شكل المدن والحياة ونظام الحكم ؟ هذا الكتاب يقدم تجربة رائعة لكل ما تريد معرفته عن اسرار الحياة في مصر القديمة.

مكتبة البوابة: كتاب "أسرار الملوك والملكات في مصر القديمة"

عن الكتاب

ستعرف التسلسل الزمني لتاريخ مصر القديمة من خلال قصص الملوك والملكات وأهم الأسرار الخاصة.

تعرف على خطة تأسيس أول جيش نظامي في تاريخ الأرض وكيف تأسست أول جيوش مصر القديمة.

اكتشف الأسرار التي ساعدت الملوك في السيطرة على كل تلك المساحة الأرضية في ذلك الزمان البعيد.

اكتشف الحروب التي خاضها ملوك مصر القديمة وتدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم حتى الآن.

تعرف على الأسرار الخاصة بالملكات وطبيعة القصور الملكية في مصر القديمة

تعرف على قصص العشق التي جمعت بعض ملوك وملكات الفراعنة.



إن هذا الكتاب هو نافذة مثيرة ومهمة لتاريخ مصر القديمة، يقدم أسرار وحكايات وتفاصيل تروى للمرة الأولى، هو كتاب ملهم ومهم لكل إنسان مهتم بمعرفة كيف بدأت الحضارة على وجه الأرض.

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