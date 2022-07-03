مكتبة البوابة: "كيف تكون مؤثرًا على السوشيال ميديا" الكتاب من الاعمال الفكرية تأليف الكاتبة سارة سيف.

هل ممكن يتحول اسمك لعلامة تجارية؟ يبقى اسمك براند زي أشهر الأسماء التجارية؟ إيه اللي ممكن يحول شخص إنه يبقى علامة تجارية؟

مكتبة البوابة: "كيف تكون مؤثرًا على السوشيال ميديا"

في الكتاب:

– تفاصيل مهمة جدًا ومجربة عن صناعة علامة تجارية شهيرة.

– طرق التأثير في الآخرين، وطرق التأثير على السوشيال ميديا.

– حوارات مع مشاهير ومؤثرين ومعرفة الطرق والاستراتيجيات التي اتبعوها للتواصل مع الجماهير.

– اكتشف طريقة صناعة جمهور، وطريقة تحديد جمهورك المستهدف والتواصل معه.

– اكتشف طُرقًا خاصة وتفاصيل سرية عن حياة المؤثرين.

حكايات المؤثرين وطرق نجاحهم وطرق صناعة العلامات التجارية مدهشة، تفاصيل اتنقشت بالاهتمام والعمل والالتزام وخطط متقنة معتمدة على جزء علم وجزء فن وموهبة، كل التفاصيل والطرق المبتكرة موجودة في الكتاب مع حكايات وحوارات عن أشخاص ومؤثرين.

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