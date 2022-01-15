مكتبة البوابة: من هو فيودور دوستويفسكي؟ ولد فيودور دوستويفسكي في الحادي عشر من شهر نوفمبر وذلك في عام 1821م بمدينة موسكو بروسيا، ونشأ في أسرة من الطبقة المتوسطة، وهو الابن الثاني لأبويه، فأبوه هو ميخائيل دوستويفسكي وهو من عائلة نبيلة متعددة الأعراق والمذاهب الدينية وكان أفرادها يعملون كرجال دين ولكن ميخائيل فر بعيدًا والتحق بأكاديمية موسكو الطبية الجراحية وعمل كطبيب، أما والدته فهي ماريا نيشاييفا وكانت عائلتها تعمل بالتجارة.

مكتبة البوابة: من هو فيودور دوستويفسكي؟

بدايته

نشأ دوستويفسكي في أسرة محبة للعلم والأدب، حيث كان لوالديه أثر كبير في تعلقه بالأدب وذلك من خلال حكايات وقصص قبل النوم التي كانا يقصانها عليه باستمرار، ولم يقتصر والداه على ذلك بل عرفاه على مختلف أنواع الأدب، كما تعرف على أعمال أشهر المؤلفين الروسيين أمثال بوشكين وشيلر وكرامزين ووالتر سكوت وغيرهم الكثير.

وهو في سن الرابعة من عمره قامت أمه بتعليمه القراءة والكتابة وذلك من خلال تدريسه للكتاب المقدس، كما اعتادت أمه على رواية العديد من الأساطير والقصص له حتى توفيت بداء السل وذلك عام 1837م وكان دوستويفسكي يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا في ذلك الوقت.

من هو الكاتب العالمي الكبير فيودور دوستويفسكي

حياة دوستويفسكي الدراسية



في عام 1833م أرسل ميخائيل دوستويفسكي ابنه فيودور إلى مدرسة داخلية في فرانسا، ثم ألحقه بمدرسة شيرماك الداخلية والتي اضطرت ميخائيل إلى الاقتراض لدفع رسومها، وفي هذه المدرسة عانى فيودور ولم يستطع التأقلم والتناغم مع الأرستقراطيين هناك وقد عبر في كتاباته عن هذه الفترة من حياته والتي انعكست بدورها على بعض أعماله الأدبية وبخاصة في رواية المراهق.

وبعد وفاة أمه في السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1837م، أرسله والده في مايو من العام نفسه مع أخيه الأكبر ميخائيل للدراسة بمعهد نيكولايف للهندسة العسكرية، ليتم قبول فيودور في المعهد وذلك في يناير عام 1938م، بينما لم يتم قبول أخيه لأسباب صحية.

وفي السادس عشر من شهر يونيو عام 1839م، توفى والده ميخائيل ليؤثر ذلك على ابنه بصورة كبيرة، حيث ظهرت علامات الصرع على فيودور منذ وفاة والده ميخائيل، ليستكمل فيودور دوستويفسكي دراسته في معهد نيكولايف للهندسة العسكرية وكان لا يحب الدراسة به لعدم اهتمامه بالرياضيات والهندسة العسكرية، ليتخرج بعد ذلك بلقب مهندس عسكري، ليقرر الاستقرار بعيدًا عن هذه الأكاديمية، ليذهب لزيارة أخيه ويستقر بالقرب منه.

مكتبة البوابة: من هو فيودور دوستويفسكي؟

أعمال مختارة:

ملاحظات من تحت الأرض (1864) ، الجريمة والعقاب (1866) ، الأبله (1868-1869) ، الشياطين (1871-1872) ، الأخوان كارامازوف (1879-1880)

الزوجان: ماريا دميترييفنا إيزيفا (من 1857 إلى 1864) ، آنا غريغوريفنا سنتكينا (من 1867 إلى 1881)

الأطفال: سونيا فيودوروفنا دوستويفسكي (1868-1868) ، ليوبوف فيودوروفنا دوستويفسكي (1869-1926) ، فيودور فيودوروفيتش دوستويفسكي (1871-1922) ، أليكسي فيودوروفيتش دوستويفسكي (1875-1878)

اقتباس ملحوظ: "الرجل لغز. يجب أن يتم حلها ، وإذا قضيت حياتك كلها في حلها ، فلا تقل أنك أهدرت الوقت. أنا أدرس هذا اللغز لأنني أريد أن أكون إنسانًا ".

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