مكتبة الكونجرس الأمريكية تعلن عودة مهرجان الكتاب الوطني بعد توقف دام عامين بسبب وباء كورونا المستجد، قررت مكتبة الكونجرس الأمريكية عودة مهرجان الكتاب الوطنى الذى تشرف على تنظيمه سنويًا فى مركز مؤتمرات «والتر إى» بالعاصمة واشنطن كما جرت العادة من قبل.

مكتبة الكونجرس الأمريكية تعلن عودة مهرجان الكتاب الوطني

الراعي الرسمي للمهرجان



وجذب الحدث الأدبى هذا العام ــ والذى عُقد فى الثالث من شهر سبتمبر الجارى ــ الآلاف من الحضور وذلك بعد عامين من الاحتفال به افتراضيًا عبر الإنترنت فقط، وذكرت مكتبة الكونجرس أن نسبة الحضور كانت تصل إلى 200000 شخص تقريبًا فى عصر ما قبل الوباء، كما كشفت أن صحيفة «واشنطن بوست» هى الراعي الرسمي للمهرجان هذا العام.

مكتبة الكونجرس الأمريكية تعلن عودة مهرجان الكتاب الوطني

90 محاضرة ولقاء أدبيا

وشهدت فعاليات المهرجان انعقاد أكثر من 90 محاضرة ولقاء أدبيا للمؤلفين على مدار اليوم، وتم بث العديد منها أيضًا عبر الإنترنت، وتناولت الجلسات المفتوحة بين الكُتّاب والقراء مناقشات حول قضايا هامة على غرار العنصرية، وتغير المناخ، وطرق الاستثمار المتنوعة فى العصر الحالى، ومستقبل الولايات المتحدة، والقيادات النسائية فى حركة الحقوق المدنية، والثورة المكسيكية، كما تم عقد أيضًا جلسة قراءة للاحتفال بمرور 75 عامًا على صدور كتاب الأطفال الكلاسيكى الشهير Goodnight Moon.



كما شهد المهرجان عدة ندوات أدبية تم عقدها مع بعض المؤرخين والشعراء للحديث حول موضوعات التربية المدنية والسياسة والإعلام، بما فى ذلك ندوة بعنوان «اعرف حقوقك» دارت حول كيفية تصفح الدستور عبر الإنترنت وتفسير بنوده فى ضوء قرارات المحكمة العليا، وندوة أخرى بعنوان «المؤامرات فى أمريكا» دارت حول الكيفية التى استغل بها منظرو المؤامرة منذ فترة طويلة بعض الأحداث الصادمة فى تاريخ الولايات المتحدة، مثل 11 سبتمبر، ومذبحة ساندى هوك، والتمرد الذى قام به مؤيدو الرئيس السابق «ترامب» فى مبنى الكابيتول بعد خسارته فى الانتخابات الرئاسية، والثورة الأمريكية نفسها.



وتحدثت الكاتبة جيرالدين بروكس، الحائزة على جائزة البوليتزر الأدبية عن روايتها «مارس» لعام 2005، عن روايتها الجديدة التى تحمل عنوان «الحصان» والتى تدور أحداثها عبر جداول زمنية متقاطعة من عام 1850 إلى عام 2019، وقال أحد المراجعين النقديين فى صحيفة «واشنطن بوست» إن الرواية الجديدة تذكر القراء بالقوة التى يملكها المؤلف والتى تمكنه من استعمالها على الورق عبر إنشاء شخصيات يهتم بها القراء.

وعقد الممثل الأمريكى، نيك أوفرمان، ندوة للرد على أسئلة الصحفيين والجمهور حول كتابه الجديد الذى يحمل عنوان «أين تلعب الغزلان والظباء: الملاحظات الرعوية لشخص جاهل يحب التجوال»، نقلًا عن صحيفة «الواشنطن بوست».



وشجع «أوفرمان» الحضور على «استثمار» أنفسهم فى الأعمال اليدوية والمتعلقة بالزراعة، فقال إن بإمكانهم الاهتمام بقطعة أرض على سبيل المثال، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، كما حثهم على تعلم النجارة وتعلم صنع شىء بأيديهم، وقال إن لكل تلك الأعمال فرحة لا تضاهيها أية فرحة أخرى فور ما تثمر عن النتائج.



وقالت واحدة من الحضور، وتُدعى ليلى هورنونج: إنها كانت تتطلع إلى مهرجان الكتاب طوال الصيف، كما ذكرت أن لدى «أوفرمان» رسالة جذابة لأنه يمزج بين الفكاهة والأفكار المهمة حول مخاطر تغير المناخ وفوائد العيش الأكثر استدامة.



وقد نقل الكاتب المصرى من أصول أرمنية والذى يقيم الآن فى الولايات المتحدة توماس جورجيسيان، بعض الإحصاءات التى تم الإشارة إليها عبر فعاليات المهرجان وذلك عبر صفحته على الفيسبوك ومنها أن عدد الكتب الورقية التى تم بيعها فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى بلغ نحو ٨٢٥ مليون كتاب، وذكر أن حجم صناعة الكتاب فى أمريكا يُقدر بنحو ٣٠ مليار دولار ويعمل فى هذا المجال نحو ٦٥ ألفًا.

أما بالنسبة لمبيعات الكتب، ذكر «جورجيسيان» أن الكتب التى تم بيعها من خلال المتجر الإلكترونى «أمازون» شكلت ٤٠% من حجم مبيعات الكتب الورقية، بينما بلغ حجم مبيعات الكتب الإلكترونية ٨٩%، كما أوضح أن عدد مكتبات بيع الكتب فى أمريكا بلغ ٦٠٤٥ مكتبة، أما عدد المكتبات التى تتيح استعارة الكتب لقراءتها فقد وصل إلى ١١٧ ألف مكتبة.

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