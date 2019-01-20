صدر حديثًا رواية "الضحية" للكاتب نزار السيسي

صدر حديثًا عن مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع رواية "الضحية" للكاتب نزار السيسي، التى يشارك بها الكاتب فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ50.



وجاء على غلاف الكتاب بأن "الضحية" هى رواية منقولة عن قصة حقيقية وقعت فى أرض الكنانة، وقد تكررت أحداثها فى أكثر من مكان نتيجة أفكار مغلوطة ومفاهيم خاطئة حول الإسلام والجهاد والإيمان والكفر والقتل والقتال"

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وتدور أحداث الرواية عن بطلها الشيخ "أبورقية" الذى كان يتبع أفكار دينية متشددة نتيجة لأفكار مغلوطة استقاها من نفسه ومن قراءته لكتب مجهولة المصدر، ثم تواصل مع جماعات متطرفة فوجد أن أفكارهم أكثر تشددًا من أفكاره فحاول احتوائهم كمحاولة لإبعادهم عن أفكارهم، إلا أن هذه الجماعات نفذت الكثير من الأعمال الإرهابية مثل تفجيرات طابا، وشرم الشيخ، ودهب، وبعد ذلك ألقى القبض عليهم وهو من ضمنهم لانه تستّر عليهم ودخلوا جميعًا السجن.



خلال فتره السجن بدأت أفكار "أبو رقية" تزداد تشددًا وبدأ يكره الدولة وتحديدًا النظام الأمنى الموجود بها، لكنه كان يريد إصلاحات دون ضرر لأحد، وكانت التحولات الفارقة فى حياته عندما التقى أحد الضباط الذى استطاع احتواء السجين من خلال المعاملة الحسنة، حيث جمعتهما علاقة طغى عليها الجانب الانسانى دفعته إلى مراجعة أفكاره والعودة إلى صحيح الدين الإسلام الحنيف، وسنة رسوله الكريم صل الله عليه وسلم.



تحول السجين من مجرم إلى متعاون مع الضابط فى محاربة الإرهاب من خلال إدلائه بمعلومات هامة لعملية إرهابية قبل تنفيذها.