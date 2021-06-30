"مكتوب" للكاتب أحمد المرسى في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثا، أحدث روايات الكاتب أحمد المرسى، رواية جديدة تحت عنوان "مكتوب"، وستتاح الرواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 52، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار فى "القراءة حياة"...





الرواية تدور فى فلك صوفي، عن الحب والانتقام، وتروى قصة شاب يركب قافلة الحج المتجهة إلى مكة ليحصل على ثأر أخيه من قاتله الذى يهرب فى نفس القافل، وذلك قبل أن يصل إلى غفرانه المنشود. وتتناول الرواية فكرة الإجبار فى القدر وأسبقية العلم الإلهي، وكيف يكون الإنسان مخيراً فى حياته ويظهر بعكس ذلك.



وأحمد المرسى، كاتب مصري، صدر له من قبل رواية "ما تبقى من الشمس" الفائزة بالمركز الثانى فى فرع أفضل رواية للكتاب الشباب من جائزة ساويرس لعام 2021.



رواية مكتوب



كشفت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 عن تفاصيل الدورة الـ52 من المعرض والمقرر انعقادها في الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويفتح معرض الكتاب 2021 أبوابه للجمهور مجانا من 1 يوليو المقبل، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض في ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا وحتى 10 مساء.

ويشارك في معرض الكتاب هذا العام 25 دولة من أربعة قارات بواقع 7 دول أفريقية هي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالاضافة إلى أمريكا.

