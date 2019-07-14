مناقشة كتاب «أيامي مع كايروكي» للكاتب الشاب ولاء كمال

اختار نادي كتاب الدار المصرية اللبنانية كتاب «أيامي مع كايروكي» للكاتب الشاب ولاء كمال لمناقشته يوم الثلاثاء المقبل بمكتبة القاهرة في الزمالك.

يناقش الكتاب الناقد الفني والأدبي محمود عبدالشكور بحضور أعضاء النادي من الكتّاب والصحافيين والقراء. صدر كتاب «أيامي مع كايروكي» هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين. وتمكن من أن يصبح أحد الكتب الأكثر مبيعاً بالمعرض، حيث نفدت الطبعة الأولى منه بالكامل خلال الأسبوع الأول من صدوره.

يأتي الكتاب في إطار دراسة اجتماعية تاريخية فنية عن الجيل الذي ينتمي له الكاتب وأعضاء الفرقة، ويوثق رحلة فرقة «كايروكي» وملامح النشأة والتكوين والحياة الشخصية لأفرادها الخمسة، ورحلة صعودهم لتصدر الساحة الموسيقية المستقلة، ويغيّروا المشهد الموسيقي المصري.