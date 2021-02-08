من هو الروائي والقاص سمير الفيل ؟

الاسم بالكامل : سمير مصطفى توفيق الفيل .

ـ روائي وقاص ومسرحي .

ـ ناقد ، وباحث في الأدب الشعبي .

ـ شاعر عامية ، وكاتب أغاني مسرحية .

ـ له أعمال مسرحية للأطفال منها " ألاعيب القرود في مملكة الأسود " التي فازت بجائزة يوم المسرح العالمي 1983 ، وأغلب نصوصه مثلت على مسارح مركز ثقافة الطفل بدء من سنة 1974 .

ـ خاض تجربة الصحافة لعقد من الزمن .

ـ المؤهلات : دبلوم معلمين 1971، ليسانس آداب وتربية 1988.

ـ عمل لفترة طويلة مدرسا ، فناظرا لمدرسة الإمام محمد عبده بدمياط ، ثم موجها للمسرح .

ـ حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة، سنة 2016 عن مجموعته" جبل النرجس ".

ـ عضو لجنة الدراسات الادبية واللغوية، المجلس الأعلى للثقافة ، 29 نوفمبر 2017..

ـ جائزة اتحاد الكتاب "جائزة يوسف أبو رية" في القصة والرواية عن مجموعته القصصية " حمام يطير "، سنة 2017ـ 2018.

الإصدارات ( الكتب المنشورة ) ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصدر الأعمال الأدبية الآتية:

القصة القصيرة :

ـ خوذة ونورس وحيد، دار سما ،2001.

ـ أرجوحة ، مركز الحضارة العربية ،2001.

ــ كيف يحارب الجندي بلا خوذة ؟، ،المجلس الأعلى للثقافة ،2001.

ـ انتصاف ليل مدينة ، مجموعة قصصية " ، اتحاد الكتاب ، 2002.

ـ دفتر أحوال ، كتب عربية للنشر الالكتروني ، 2005 .

ـ شمال .. يمين ، سلسلة إبداعات شرق الدلتا ، أبريل 2007 .

ـ مكابدات الطفولة والصبا ، ، دار الكنوز الأدبية ، بيروت ، يوليو 2007 .

ـ صندل احمر ، مجموعة قصصية ، دار فكرى للنشر والتوزيع ، أكتوبر 2008.

ـ قبلات مميتة ، دار اكتب للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2009.

ـ هوا بحري ، ، دار فكرة للنشر والتوزيع ، 2010 .

ـ الأبواب ، دار هباتيا للنشر ، بالتعاون مع مركز عماد قطري ، مايو 2013 .

ـ جبل النرجس ، دار الأدهم للنشر والتوزيع ، يونيو 2013 .

ـ حمام يطير ، دار الادهم للنشر والتوزيع ، 2013 .

ـ اللمسات ، دار الأدهم للنشر والتوزيع، 2015.

ـ الأستاذ مراد ، إقليم شرق الدلتا الثقافي ، المنصورة ، أبريل 2016.

ـ أتوبيس خط 77 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، يوليو 2019.

ـ حذاء بنفسجي بشرائط ذهبية ، دار غراب للنشر والتوزيع، أغسطس 2019.

ـ فك الضفيرة ، دار غراب للنشر والتوزيع ، مارس 2020.

الرواية :

ـ رجال وشظايا ، ، الهيئة العامة للكتاب ،1990.

ـ ظل الحجرة ، مركز الحضارة العربية ،2001.

ـ ـ وميض تلك الجبهة ، الهيئة المصرية للكتاب ، 2008.

المدونات والمذكرات:

ـ البيت القديم ، الهيئة العامة للكتاب ، سلسلة " مدونات عصرية " ، 2015

حوارات :

ـ مواجهات ،مديرية ثقافة دمياط ،مارس 2000 .

ـ تقاطعات ثقافية ،مديرية الثقافة بدمياط ،مارس 2001.

مراجعات :

ـ "انكسارات القلب الأخضر ، قصص عبد العزيز مشرى "،سلسلة آفاق عربية ،مايو 2003.

أدب الطفل :

ـ "الحكيم وحماره "،سلسلة عين صقر ،هيئة قصور الثقافة ،1999. تلخيص كتب مشهورة ) .

ـ " بستان فنون " ، ديوان شعر ، سلسلة كتاب قطر الندى ، القاهرة ، 2006 . ( أغاني للطفل ).

ـ القرش الضحوك ، مجموعة قصصية ، كتب الهلال للأولاد والبنات ، العدد 381 ، فبراير 2016.

ـ المصوب البارع ، مجموعة قصصية ، كتب الهلال للأولاد والبنات ، العدد 401 ، أكتوبر 2017.

دراسات :

تأملات في شعر العامية ، سلسلة إصدارات الرواد ، 2012

الشعر :

ـ الخيول ، مديرية الثقافة بدمياط ،سبتمبر 1982 .

ـ ندهة من ريحة زمان ،الهيئة العامة للكتاب ،1991 .

ـ ريحة الحنة ،مديرية الثقافة بدمياط ،1998 .

ـ نتهجى الوطن في النور ،هيئة قصور الثقافة ،إبريل 2000 .

ـ سجادة الروح ، إقليم شرق الدلتا الثقافي ،مايو 2000 .

* تراجم ( إعداد ) :

ـ مضطفى الاسمر. تجربة ادبية وشهادات ، كتاب الآباء. إقليم شرق ادلتا الثقافي ، نوفمبر 2013.

ـ فاروق شوشة. المسيرة والعطاء . كتاب الآباء ، إقليم شرق الدلتا الثقافي ، نوفمبر 2016.

ـ محمد علوش المثقف الذي رفض المنصات ، دار الإسلام للنشر والتوزيع، ديسمبر 2019

* كتب خصصت عنه :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ أصدر عنه الناقد جمال سعد محمد ، كتاب " طاقة اللغة وتشكيل المعنى" عن دار الإسلام للنشر ، سنة 2002 .

2 ـ أصدر عنه ابراهيم حمزة كتاب " أنشودة نورس وحيد. سيرة وتحية " عن موقع القصة العربية بالتعاون مع دار سندباد ، سنة 2011 .

3 ـ صدر عنه كتاب " سمير الفيل .. كاتب الحارة الشعبية ومؤرخ الفقراء " ، إعداد وتقديم : فكري داود ، سلسلة الرواد ، إقليم شرق الدلتا ، 2014.

فصول في روايات :

ــــــــــــــــــــــــــ

ـ رغبات فاطمة الآثمة ـ فصل من رواية مخطوطة بعنوان " نظارة ميدان".

مجلة " عالم الكتب " ، العدد 25 ، أكتوبر 2018.

ـ صوب الحوانيت المغلقةـ فصل من رواية مخطوطة بعنوان : نظارة ميدان".

أخبار الأدب ـ 14 يوليو 2019.

WRITINGS