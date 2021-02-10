من هو الشاعر المصري فتوح مصطفى قهـوة؟

اسم الشهــرة : د. فتوح قهوة

شاعر مصرى

ولد فى التاسع من يوليو سنة 1964

في مدينة المنزلة - محافظة الدقهلية – جمهورية مصـر العربية

تخرج فى كلية طب المنصورة سنة 1988

حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى الأمراض الجلدية والتناسلية فى طب بنها سنة 1994

نشرت قصائده منذ 1993 فى مجلة الوطن وجريدة القبس الكويتيتين

و سكوب العربى والمغتربون بألمانيا والنمسا

والوفد – اللواء العربى – القلم – مجلة الهلال – جريدة أخبار الأدب – الأهـرام التعاوني – جريدة المساء - مجلة الشباب - مجلة الديوان الجديد

كتب عن شعره مقالات تحليلية بجريدة المساء بقلم

الأستاذ الدكتور / على إسماعيل درويش أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهـر ونشرا بجريدة المساء المصرية بعنوان :

- فتوح قهوة شاعر التواصل الفني

- فتوح قهوة شاعر المناورات الجمالية

و العلامة والشاعر الكبير أ.د. جابر قميحة أستاذ الأدب الحديث

- التفردية في ديوان " هذه لغتي " للشاعر الطبيب فتوح قهوة

والعلامة أ.د. غانم السعيد أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهـر .. بعنوان

- الرومانسية الحالمة في ديوان " هذه لغتي " للشاعر الطبيب فتوح قهوة

والأستاذ الدكتور / عبد الرؤف با بكر السيد من السودان .. بعنوان

- قراءة في ديوان " هذه لغتي " للشاعر د. فتوح قهوة

والأديب السوري الكبير / محمد الزينو السلوم .. بعنوان

- قراءة في ديوان " هذه لغتي " للشاعر د. فتوح قهوة

والشاعر الكبير الأستاذ الدكتور / سعيــد شوارب ... تحت عنوان

فتوح قهوة ... شاعــر له لغته الخاصة

و الشاعر والناقد / بكري جابر .. بعنوان

- لغة المتاب عند فتوح قهوة .. .. باب في كتابه " حـدائق التـفــاح ، بوحٌ وكأسٌ وجـراح "

وكتب عن شعره كثير من النقاد والدارسين بمجلة الهلال ، وجريدة المساء ، والأهرام التعاوني ومجلة الإذاعة والتلفزيون ... وغيرها

وقد اختارته الشاعـــرة والباحثة المغربية أ. فاطمة بوهراكة في موسوعتها الفخمة : " الموسوعة الكبـرى للشعــــراء العــرب "

- وكتاب 77 شاعــرا وشاعــرة من المحيط إلى الخليج

كما اختارته جـل الموسوعات الإلكترونية كأحد شعراء العصر الحديث

تحدث عن شعره بالبرامج الإذاعية كبار الشعراء أمثال أ/ فاروق شوشة و الشاعر الكبير أحمد سويلم الذى قام بعمل دراسة لديوانه الأول " ترنيمة الوتر الجريح " سنة 1995

والشاعر الكبير عبد المنعم عواد يوسف الذى قام بعمل دراسة لديوانه الثانى " ندى الغفران "

وهو الآن تحت الطبع بالهيئة العامة للكتاب

وقامت بعض الدراسات الأكاديمية " رسالة دكتوراة " بعنوان " الشعـر السياسي في مصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قضاياه وخصائصه " للدكتور " علي إسماعيل درويش " بالدراسة والتحليل لشعره

كما قام بعض الباحثين الشباب في الجامعات المصرية بعمل بعض الأبحاث عن شعــره

اشترك في مسابقة " أمير الشعراء " بـ " أبو ظبي " 2008 النسخة الثانية

طبع له :

- ديوان " ترنيمة الوتر الجريح " 1996

- ديوان " هذه لغتي " 2012

- ديوان " لغة أخـرى " 2017