من هو خيري شلبي رائد الفانتازيا التاريخية؟

خيري شلبي رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة.. كاتب وروائي مصري له سبعون كتاباً من أبرز أعماله مسلسل الوتد عن قصة بنفس الاسم قامت ببطولتها الفنانة المصرية الراحلة هدى سلطان في الدور الرئيس "فاطمة تعلبة"...

مولده ومشواره الأدبي

من مواليد (31 يناير 1938) في قرية كفر الشيخ بدلتا النيل، ألف حوالي 70 كتابًا ، بما في ذلك عشرين رواية ودراسات نقدية وحكايات تاريخية ومسرحيات ومجموعات قصصية.

كان من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن بالواقعية السحرية. وقد أصبحت العديد من كتبه الأكثر مبيعًا وترجمت إلى عدة لغات، وبعضها تم تكييفه للسينما والتلفزيون.

مُنحت النسخة العربية من دار الإقامة ، وكالة عطية ، وسام نجيب محفوظ للأدب عام 2003. وفازت النسخة الإنجليزية (مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة) ، التي ترجمها زميل المصري فاروق عبد الوهاب ، أستاذ الأدب العربي بجامعة شيكاغو. جائزة سيف غباش – بانيبال للترجمة الأدبية العربية 2007.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام (1980- 1981). وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1980 – 1981. وعلى جائزة أفضل رواية عربية عن رواية “وكالة عطية” 1993. والجائزة الأولى لاتحاد الكتاب للتفوق عام 2002. حصل أيضًا على جائزة ميدالية نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية “وكالة عطية” 2003. وعلى جائزة أفضل كتاب عربي من معرض القاهرة للكتاب عن رواية “صهاريج اللؤلؤ” 2002. وجائزة الدولة التقديرية في الآداب ‏2005‏. رشحته مؤسسة “إمباسادورز” الكندية للحصول على جائزة نوبل للآداب. رأس تحرير مجلة الشعر (وزارة الإعلام). وسلسلة: مكتبة الدراسات الشعبية (وزارة الثقافة).



من أهم أعماله:

وكالة عطية.

أولنا ولد.

صالح هيصة.

وثانينا الكومي.

إسطاسية.

زهرة الخشخاش.

الوتد.

نسف الأدمغة.

صحراء المماليك.

وفاته

رحل في صباح يوم الجمعة (9-9 2011) عن عمر يناهز الـ73 عاماً.