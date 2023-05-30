البوابة - احتفى محرك البحث عبر الإنترنت جوجل بذكرى ميلاد الكاتب الكبير عبد الرحمن منيف، صاحب صاحب الكثير من الروايات العربية.

عبد الرحمن منيف كاتب من أصل سعودي لكنه ولد في الأردن في مواليد 29 مايو 1933، وكان والده أحد كبار التجار، وتنقل عبد الرحمن منيف بين عدد من الدول بسبب موافقة السياسية.

من هو عبد الرحمن منيف الكاتب الذي احتفى به جوجل

أبرز المعلومات عن عبد الرحمن منيف







ولد عبد الرحمن منيف في عام 1933 في عمان، لأب من نجد وأم عراقية.

قضى المراحل الاولى مع العائلة المتنقلة بين دمشق وعمان وبعض المدن السعودية.

أنهى دراسته الثانوية في العاصمة الاردنية مع بدء نشاطه السياسي وانتمائه لصفوف حزب البعث اذي كان يتشكل حديثاً .

التحق بكلية الحقوق في بغداد عام 1952. وبعد توقيع " حلف بغداد" في عام1955 طُرد منيف مع عدد كبير من الطلاب العرب الى جمهورية مصر.

تابع دراسته في جامعة القاهرة ليحصل على الليسانس في الحقوق .

في عام 1958 اكمل دراسته العليا في جامعة بلغراد ، يوغسلافيا ، حيث حاز على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، اختصاص اقتصاديات النفط عام 1961.

عاد الى بيروت حيث انتخب عضواً في القيادة القومية لفترة اشهر قليلة .

في عام 1962 انتهت علاقته السياسية التنظيمية في حزب البعث بعد مؤتمر حمص وما لابسه من اختلافات في الممارسة والرؤيا .

في العام 1963 تم سحب جواز سفره السعودي من قبل السفارة السعودية في دمشق تذرعاً بانتماءاته السياسية ولم يعاد له حتى وفاته في 2004.

عام 1964 عاد الى دمشق ليعمل في مجال اختصاصه في الشركة السورية للنفط ،" شركة توزيع المحروقات" وفي مرحلة لاحقة عمل مديراً لتسويق النفط الخام السوري .

عام 1973 استقر في بيروت حيث عمل في الصحافة " مجلةالبلاغ " لبضعة سنوات .

غادر بيروت عام 1975 ليستقر في بغداد، حيث عمل كخبير اقتصادي ومن ثم تولى اصدار مجلة تعنى باقتصاديات النفط وهي " النفط والتنمية" التي كان لها صدى كبير. استمر حتى العام 1981 حيث اندلاع الحرب العراقية الايرانية .

انتقل الى باريس حيث تفرغ للكتابة الروائية بشكل كامل فكانت " مدن الملح " باجزائها الاولى من اهم نتاجاته حيث غادرها في بداية 1987 عائداً الى سورية .

عام 1987 استقر في مدينة دمشق ليتابع الكتابة ، متنقلاً بين دمشق وبيروت حتى وفاته في 24 كانون الثاني لعام 2004.

من هو عبد الرحمن منيف الكاتب الذي احتفى به جوجل

الكاتب عبد الرحمن منيف له الكثير من الأعمال الروائية منها: الأشجار واغتيال مرزوق، مدن الملح، قصة حب مجوسية، شرق المتوسط النهايات، سباق المسافات الطويلة، تقاسيم الليل والنهار، الأخدود، التيه، أرض السواد م النذور، عامل بلا خرائط، حين تركنا الجسر.

حصل عبد الرحمن منيف على جائزة العويس الثقافية في دورتها الثانية عام 1989، وحصل على جائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي في دورته الأولى عام 1998.

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وفي عام 2005 عقدت الدورة الثالثة لملتقى القاهرة للإبداع الأدبي بعنوان: الرواية والتاريخ وأهديت الدورة إلى اسم الكاتب الراحل عبد الرحمن منيف تكريما لاسمه باعتباره الفائز الأول بالجائزة في دورتها الأولى، وتخليدا لأعماله.

توفي عبد الرحمن منيف عن عمر ناهز السبعين عاما، على إثر أزمة قلبية، في مدينة دمشق يوم السبت في 24 يناير عام 2004.

المصدر: القاهرة 24

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