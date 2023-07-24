البوابة - تعتبر أجاثا كريستي من الكاتبات الانجليزيات اللاتي تركن بصمة لا تنسى في روايات عالم الجريمة والإثارة والغموض. لذلك تربعت على عرش القصص والروايات البوليسية لفترة طويلة، تعالوا نتعرف على أبرز المحطات في حياتها.

من هي الكاتبة المشهورة أجاثا كريستي

أجاثا كريستي (15 سبتمبر 1890 - 12 يناير 1976) روائية وكاتبة مسرحية وكاتبة قصة قصيرة إنجليزية. اشتهرت برواياتها البوليسية الـ 66 ومجموعة القصص القصيرة الـ 14 ، لا سيما تلك التي تدور حول المحققين الخياليين هرقل بوارو وملكة جمال ماربل. كتب كريستي أيضًا أطول مسرحية في العالم ، وهي مسرحية القتل الغامضة The Mousetrap ، والتي تم عرضها في West End منذ عام 1952.

وُلدت كريستي في عائلة ثرية من الطبقة المتوسطة العليا في توركواي ، ديفون ، وكانت تدرس في المنزل إلى حد كبير. كانت في البداية كاتبة فاشلة مع ستة رفضات متتالية ، لكن هذا تغير في عام 1920 عندما تم نشر The Mysterious Affair at Styles ، الذي يضم المحقق هرقل بوارو. كان زوجها الأول أرشيبالد كريستي ؛ تزوجا عام 1914 ورُزقا بطفل واحد قبل الطلاق عام 1928.

تُرجمت روايات كريستي إلى أكثر من 100 لغة وبيعت بلايين النسخ في جميع أنحاء العالم. هي كاتبة الروايات الأكثر مبيعًا على الإطلاق ، حيث تفوقت على ويليام شكسبير والكتاب المقدس. تم تكييف أعمال كريستي في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات.

تميزت حياة كريستي أيضًا بمأساة شخصية. في عام 1926 ، اختفت لمدة 11 يومًا ، كان من المفترض خلالها وفاتها. تم العثور عليها في النهاية مقيمة في فندق في يوركشاير تحت الاسم المفترض للسيدة تيريزا نيل. أسباب اختفائها لا تزال مجهولة.

توفيت كريستي عام 1976 عن عمر يناهز 85 عامًا. ودُفنت في باحة كنيسة سانت ماري ، تشورستون فيريرز ، ديفون.

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