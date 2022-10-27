مهرجان الموسيقى العربية: بعد القاهرة رامي عياش في الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الواحد والثلاثون الذي يقام في دار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 3 نوفمبر، أحيا النجم اللبناني رامي عياش في سادس أيام المهرجان حفلا ضخماً في القاهرة.

مهرجان الموسيقى العربية: بعد القاهرة رامي عياش في الإسكندرية

تغيير مكان الحفل

وبرغم التغير المفاجئ في الطقس والأمطار الرعدية والإرباك الذي حدث وأدى الى تغيير مكان الحفل الذي كان من المقرر إقامته في مسرح النافورة الخارجي، إلا أن جمهور عياش لم يتأخر عن الحضور، وتوافد الى المسرح الكبير، وتفاعل مع مطربه المحبوب في أجواء بدت عائلية ودافئة.

استهل عياش الحفل بأغنية "خليني معاك"، وهي واحدة من أنجح وأحب الأغاني للجمهور العربي عامة والمصري خاصة ثم أغنية "الناس الرايقة" التي يعشقها الجمهور المصري، كما قدم باقة من أنجح أغنياته نذكر منها "حلوين مع بعض"، و "يا مسهر عيني" و "من الشباك" و "اعتزلت الغرام" وأغنية "بالعكس" و"قلبي مال" وأغنية "حبيتك أنا"، وأغنية "مبروك"، التي اهداها الى جمهوره، بعد أن سألهم ما إذا كان احدهم يحتفل بزفافه أو عيد ميلاده.

مهرجان الموسيقى العربية: بعد القاهرة رامي عياش في الإسكندرية

تضامن مع شيرين عبدالوهاب

وخلال الحفل عبر عياش عن تضامنه مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي تمر بأزمة صحية، وقام بغناء اغنيتها الشهيرة "مشربتش من نيلها"، كما قدم عياش باقة من أجمل أغاني كبار المطربين، فقدم أغنية "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم والتي أداها بشكل أكثر من رائع حاز على إعجاب الحضور، وأغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ التي كانت من أجمل الأغاني في هذه الليلة، وأغنية "أهواك" لصاحبة الصوت الملائكي السيدة فيروز.

واختتم عياش الحفل بأغنية "قصة حب" والتي أراد ان تكون ختام ليلته الرائعة في دار الأوبرا وكأنه يوجه لجماهيره رسالة حب، فكانت أمسية مليئة بالطرب والمحبة.

يذكر أن عياش سيقوم بإحياء حفل طربي يوم الخميس ٢٧ اكتوبر بدار الأوبرا بالإسكندرية بمسرح سيد درويش.

مهرجان الموسيقى العربية: بعد القاهرة رامي عياش في الإسكندرية

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.

ويضم مهرجان الموسيقى العربية 39 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية، هى: مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، منهم 89 مطربا ومطربة، هم: حـسب ترتيب الحفلات: وليد حيدر ، أحمد عفت ، أميرة أحمد ، غادة آدم ، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ، أحمد محسن ، أنغام مصطفى ، محمد شوقى ، أحمد الوزيرى ، وعد البحرى، كنزى ، مصطفى النجدى ، رحاب عمر ، مدحت صالح ، شروق شريف ، محمد متولى ، هبه إسماعيل ، مصطفى سعد ، محمد الجبالى، خالد سليم ، سارة سحاب ، فواد زبادى ، مى فاروق ، مروة حمدى ، ياسر سعيد ، محمد الخولى ، ندى غالب ، فرح الموجى ، ريهام عبد الحكيم ، هانى شاكر ، عاطف عبد الحميد ، أحمد صبرى ، سعد رمضان، مروة ناجى ، راغب علامة ، مى كمال ، إيناس عز الدين ، محمد الحلو ، على الحجار ، آيات فاروق ، رامى عياش ، عفاف راضى ، محمد محسن ، كارول سماحة ، ديانا حداد ، رضوى سعيد ، مؤمن خليل ، أمجد العطافى ، نادية مصطفى ، عاصى الحلانى ، ريم كمال ، سعيد عثمان ، أحمد عصام ، سامح منير ، حاتم زايد ، محمد الجزار ، إبراهيم فاروق ، حسام صقر ، أحمد إبراهيم ، نيفين رجب ، حسام حسنى ، حسناء ، إيمان عبد الغنى ، صابر الرباعى، أشرف وليد ، حنان الخولى ، أحمد سعيد ، ياسر سليمان ، أميرة سعيد ، إسماعيل صادق ، يحيى عبد الحليم ، رحاب مطاوع ، ملحم زين، جنات، صابرين النجيلى ، همام إبراهيم، محمد منير ، مى حسن ، أصالة ، طه حسين ، أحمد حسن ، محمد عبد الحميد ، سماح عباس ، محمد حسن ، ريم حمدى ، محمود عبد الحميد .

إلى جانب 10 سوليست، هم: عازف البيانو عمرو سليم ، عازف كمان محمد ظهير ، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف تشيللو عماد عاشور، عازف الكمان حسن شرارة، عازف البزق رامى ابراهيم، عازف البيانو عمر خيرت ، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف البيانو حمادة النجار، عازف العود محمود عبد الفتاح.

مهرجان الموسيقى العربية: بعد القاهرة رامي عياش في الإسكندرية

15 فرقة موسيقية

كما تشارك 15 فرقة موسيقية، هى: فرقة باليه أوبرا القاهرة، فرقة الموسيقى العربية للتراث، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى، فرقة البحرين للموسيقى، فرقة ام كلثوم، الفرقة المغربية للموسيقى العربية، فرقة مقامات (تونس)، فرقة معهد الموسيقى العربية، الفرقة الموسيقية والكورال (السعودية)، فرقة الحفنى، فرقة عمان للموسيقى العربية (الأردن)، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة الإنشاد الدينى، فرقة سداسى شرارة.

ويقود الفرق 17 مايسترو، هم: أحمد عاطف ، فاروق البابلى ، أحمد عامر ، عبد الحميد عبد الغفار ، سليم سحاب ، محمد عبد الستار ، مصطفى حلمى ، جورج قلته ، حازم القصبجى ، ناير ناجى ، وسام خصاف (العراق)، مصطفى محمود ، هشام النبوى ، عمر فرحات ، هانى فرحات ، علاء عبد السلام، محمد الموجى.

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