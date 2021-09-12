مهرجان جرش يختتم فعاليته بحفل للعبداللات وشرارة في دورته الـ 35 للعام 2021؛ حيث يحييان اليوم الختامي لحفلات المهرجان الفنية، السبت 2 أكتوبر، على المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية في عرسها السنوي.



مهرجان جرش يختتم فعاليته بحفل للعبداللات وشرارة

وكان وزير الثقافة الأردني علي العايد قد أعلن عن انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الأربعاء 22 سبتمبر، وسط حصر الحضور على متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبنسبة 50% من طاقة المسارح الاستيعابية.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى 2 أكتوبر، المقبل تحت شعار "جرش ... مزينة بالفرح"، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وينتظر أن تحظى هذه الدورة الجديدة لمهرجان جرش للثقافة والفنون تميزاً خاصاً في حفل الافتتاح، حيث يستضيف المهرجان هذا العام عدداً من نجوم الغناء العرب، في طليعتهم ماجدة الرومي، وجورج وسوف، ونجوى كرم، بالإضافة إلى حسين الديك والفنان العراقي سيف نبيل.

وسيشهد المهرجان مشاركة أكبر عدد ممكن من نجوم الفن الأردني وفي مقدمتهم الفنان عمر العبداللات، وديانا كرزون، ونداء شرارة وزين عوض، إضافة لمشاركة من نجوم الفناء الأردني الشباب بالتنسيق مع نقابة الفنانين الأردنيين.

ومن المتوقع أن يقوم عمر العبد اللات بتجهيز برنامجاً غنائياً يحمل الكثير من المفاجآت الذي بدأ الإعداد لها؛ لتكون حاضرة على خشبة المسرح الجنوبي برفقة فرقته الموسيقية، وأمام الجمهور الذي ينتظر دائماً الجديد والمميز، وسيقوم بأداء مجموعة من الأغنيات ذات الانتشار الواسع لأول مرة بشكل حي ومباشر.

هذا وأطلق العبد اللات مؤخراً أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان «بنلتقي» من كلمات الشاعر محمد القاسمي ومن ألحان عبدالله ال سهل، وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا .

وتقول كلمات الأغنية :«طال الزمن ولا قصر لابد ما بيوم يجمعنا القدر أصبر وصابر وأنتظر وإن طال ليل الانتظار صدقني هالليل ب يمر وتشرق لنا شمس النهار واحذر ترى كل الحذر تحسبني بنسى شيء صار ماهو من أطباعي الغدر.

وحققت أغنية «بنلتقي» منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاً على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.