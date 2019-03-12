مهرجان طيران الإمارات للآداب

يُعدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة.

بدأ المهرجان دورته الأولى عام 2009 باستضافة 65 كاتباً، وقد تطور المهرجان واتسعت اهتماماته وأنشطته منذ ذلك الوقت، وفي عام 2018 استضاف المهرجان 180 كاتباً من أكثر من 50 بلداً، وأسهمت دورته الأخيرة بتعليم وتثقيف أكثر من 44000 زائر.

يوفر المهرجان فرصة رائعة لمواطني دولة الإمارات، والمقيمين، والزوار، للالتقاء بأشهر الكتاب، والمشاركة في الحوارات الأدبية، والاستماع إلى القراءات المبدعة، والمشاركة في ورش العمل، والاشتراك في العديد من المسابقات، لرفد الثقافة، وتعزيز التعليم، ونشر قيم الحوار البنّاء، وتشجيع المطالعة، كأولوية تتجاوز كل الأولويات

تقام دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب 2019 في الفترة ما بين 1 – 9 مارس 2019، في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبرعاية طيران الإمارات وبالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).

تنظم المهرجان مؤسسة الإمارات للآداب التي تأسست عام 2013 بموجب مرسوم صاحب السمو، حاكم دبي، رعاه الله.