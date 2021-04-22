موقع محتويات.. مرجع المواطن الأول في السعودية

إيمانًا من القائمين على موقع محتويات في جعل هذا الموقع المرجع العربي الأول للمحتوى الرقمي، وإيمانًا بفكرة الريادة على مستوى الوطن العربي والعالم في المحتوى الإلكتروني، تم تأسيس هذا الموقع وبناؤه وقيامه على يد نخبة من الكتاب المبدعين والمختصين، كلّ باختصاصه وموقعه المناسب، ونخبة من المدققين والمحررين ونخبة من المختصين بتصميم الصور الحصرية للمقالات، لتكون مقالات موقع محتويات متصدرة في عمليات البحث في العالم العربي، وليكون موقع محتويات رائدًا على مستوى المواقع العربية جميعها، فكان محتويات قائمًا على يد مجموعة من الخبراء المحترفين الذين عملوا ليلًا نهارًا لجعل هذا الموقع منفردًا بذاته، لا يشبه إلَّا نفسه.



وقد ضمَّ موقع محتويات آلاف المقالات التي تجيب عن كل تساؤلات القارئ والزائر، وكلُّها مقالات حصرية تخلو من النسخ والحشو، كما أنَّها منشورة بخطط هرمية بدءًا من التأسيس السليم الصحيح ووصولًا إلى قمة الهرم، ولا شكَّ أن وجود مجموعة من الكتاب النخبة الذين يعرفون جيدًا كيفية تقديم المحتوى الإلكتروني الرقمي للقارئ العربي ساهم بشكل كبير في تقدم موقع محتويات نحو الريادة التي وصل إليها وما زال يطاولها.





وبالعمل المستمر والاهتمام الذي لا يعرف الكلل ولا الملل، وصل موقع محتويات إلى آلاف المقالات التي تشمل عشرات الأقسام والتصنيفات، حيث يضم محتويات مقالات طبخ وأكلات وتغذية، ويضم أيضًا قسمًا خاصة بالمقالات الطبية، ويضم هذا القسم آلاف المقالات الطبية التي تجيب عن أي تساؤل طبي قد يخطر في بال القارئ، كما يضم قسمًا أدبيًا يفصل في تاريخ الأدب العربي والعالمي، ويضم قسمًا دينيًا يحوي آلاف المقالات التي تفصل في الأحكام الشرعية المختلفة، ويحوي موقع محتويات أيضًا على مقالات تكنولوجية مختلفة ومقالات تختص بالمال والأعمال ومقالات تختص بتقديم المعلومات الجغرافية المختلفة، كما يضمُّ أقسامًا خاصة بالسيارات والأمومة والأسرة والمجتمع وأقسامًا خاصة بالنباتات والحيوانات والعلم والعلماء وقسمًا خاصًّا بالتعليم وما فيه من أبحاث وتخصصات أكاديمية وقوانين ونظريات وغير ذلك.

عن موقع محتويات

ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ موقع محتويات يحوي آلاف المقالات الخليجية التي تقدم كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين، ليكون موقع محتويات مرجعًا رسميًا للقارئ العربي وللمواطن والمقيم في دول الخليج العربي، حيث يمكن للمواطن الخليجي من خلال موقع محتويات الحصول على إجاباتٍ لتساؤلات شائعة، نذكر منها كيف اطلع صورتي من ساهر، وغيرها من تساؤلات وشروحات الحلول والمشاكل والاستعلامات المتعلقة بالخدمات الخليجية المختلفة، تماماً كما يسير على خطاه موقع المرجع.



ولأنَّ مثل هذه الخدمات تتغير باستمرار، يحرص موقع محتويات على مواكبة كافة التطورات التي تطرأ على المقالات الخليجية وغيرها من المقالات، كما يواصل القائمون على الموقع من إدارة ومحررين وكتاب نشر مئات المقالات اليومية في سبيل الاستمرار في الريادة والبقاء في مقدمة نتائج البحث، وليكون موقع محتويات دائمًا المرجع الإلكتروني الأول في العالم العربي.

