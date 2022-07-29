ميشيل أوباما تطرح كتاب "الضوء الذى نحمله" كشفت دار نشر «بنجوين راندوم هاوس» عن طرح كتاب جديد للسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، ميشيل أوباما، يقدم للقُرّاء خواطر جديدة خاصة بها حول القدرة على التغيير وإرادة التحدي وقوة الأفراد.

ميشيل أوباما تطرح كتاب "الضوء الذى نحمله"

نوفمبر

يحمل الكتاب عنوان الضوء الذى نحمله "The Light We Carry" ويصدر في شهر نوفمبر المقبل، وهو يُعد الكتاب الثاني بعد صدور مذكراتها الأكثر مبيعًا بعنوان «وأصبحتُ» والتى صدرت شهر نوفمبر عام 2018.

وظهرت «أوباما» فى مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحديث عن الكتاب الجديد؛ حيث قالت إن العديد من التغييرات طرأت على العالم منذ إصدارها مذكراتها الأخيرة «وأصبحتُ»، ومنها الثورات وحركات التمرد وتصاعد موجات الكراهية والتعصب بشكل عام.

وأضافت أن تراكمات التفكير السلبى تلك التى تنبعث من كل مكان بالعالم كانت لها بالغ الأثر عليها؛ فقد أصابتها بالتخبُّط وأشعرتها بالوهن والخوف من العالم الذى نحيا به؛ لذلك فقد حرصت فى كتابها الجديد على محاولة خلق طرق لتسخير المشاعر السلبية مثل الإحباط والغضب من أجل تحويلها إلى مشاعر إيجابية.

ميشيل أوباما تطرح كتاب "الضوء الذى نحمله"

عن الكتاب



ووصفت «أوباما» الكتاب على أنه «نوع من صندوق الأدوات» الذى يشتمل على مجموعة من وجهات النظر التى جمعتها من خلال خبراتها الحياتية على مر السنين.

وقالت دار النشر إن الكتاب سيضم تفاصيل مشوقة جديدة عن حياة «أوباما» الخاصة؛ لاسيما فى بدايتها ووصولها للبيت الأبيض مع زوجها الرئيس السابق، باراك أوباما، كما سيكشف لأول مرة هوية أصدقائها المقربين، والطريقة التى كونت بها تلك الصداقات.

وفى مقدمة الكتاب، قالت «أوباما»: «لقد تعلمت أن الضعف شعور إنسانى لا مفر منه، ومن ثم لا يجب أن يؤثر على ثقتنا بأنفسنا أو إدراكنا لقيمة ذواتنا فى معركة الحياة، وأن ما نشاركه كبشر على هذه الأرض هو الدافع للسعى نحو الأفضل دائمًا مهما كلف الأمر»، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأوضحت أنها تأمل أن تقدم لجمهور القراء من خلال الكتاب تجربتها الخاصة فى استكشاف ذاتها، وهو السبيل الوحيد لبناء الثقة بالنفس كما وصفته، وبينت أن مراحل استكشاف الذات بدورها تولد الهدوء والسكينة والقدرة على رؤية الأمور من منظور محايد مما يؤدى فى النهاية إلى القدرة على التواصل بشكل هادف مع الآخرين، وهذا بالنسبة لها حجر الأساس لكل العلاقات الإنسانية.

ووصفت تلك القدرة بـ «الضوء» الذى لا يلبث أن ينتشر مُشكلًا عائلة واحدة قوية ومجتمع واحد مشارك قادر على منح الأفراد الضوء اللازم لرؤية طريقهم فى هذه الحياة، و هذه هى قوة الضوء الذى نحمله كما يتضح من عنوان الكتاب.

جدير بالذكر أن كتاب «وأصبحتُ» وثّق رحلة «أوباما» منذ طفولتها فى ولاية شيكاغو وحتى صعودها إلى القمة كأول سيدة أولى سمراء فى الولايات المتحدة، وقد تمت ترجمته إلى 50 لغة وبيعت منه أكثر من 17 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم.

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