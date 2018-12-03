الكتاب الجديد لميشيل أوباما يحقق مبيعات قياسية

حقق الكتاب الجديد الذي أصدرته ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مبيعات قياسية، بعد أسبوعين فقط من طرحه في الأسواق.

ووصلت مبيعات المذكرات السياسية لميشيل أوباما، التي صدرت في كتاب بعنوان “Becomin” إلى مليوني نسخة في الولايات المتحدة وكندا، بعد 15 يومًا فقط من عرضه في الأسواق، وفقًا لما أعلنته دار النشر ” Crown Publishing ” الجمعة.

وتفوقت مبيعات كتاب ميشيل أوباما على كتاب ” Living History” لزوجة الرئيس الأمريكي الأسبق هيلاري كلينتون، الذي احتاج شهرًا كاملًا كي يصل إلى بيع مليون نسخة، كما احتاج كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش “Decision Points” بضع أسابيع كي يصل إلى بيع مليوني نسخة.

وصدر حتى الآن 3.4 مليون نسخة مطبوعة من كتاب “Becoming” لميشيل أوباما، التي تقوم بجولة ترويجية للكتاب بمصاحبة المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، والممثلة الأمريكية الشهيرة Reese Witherspoon