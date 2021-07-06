ميغان ماركل تُصدر كتاباً للأطفال

بعد التلفزيون والسينما، تخوض ميغان ماركل غمار أدب الأطفال من خلال كتاب عن "الروابط الخاصة بين الأب وابنه" مستوحى من زوجها الأمير هاري ونجلهما آرتشي، على ما أعلنت مؤسَسَة الزوجين ...



ويحمل الكتاب عنوان "ذي بنش" (المقعد) والذي يصدر في 8 يونيو (حزيران)، ونقل بيان لمؤسسة "آرتشويل" عن دوقة ساسكس قولها إنه كان في الأصل "قصيدة" كتبتها إلى زوجها "بمناسبة عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي" في مايو (أيار) 2019.

والقصة مصحوبة برسوم إيضاحية للفنان الأمريكي الأسود كريستيان روبنسون "تجسد الدفء والفرح والراحة في العلاقة بين الآباء وأبنائهم من كل الأصول الاجتماعية"، على ما أضافت ماركل التي تضع مولودتها الجديدة في الصيف المقبل.

وأكدت الممثلة السابقة في المسلسل التلفزيوني "سوتس" المولودة لأب أبيض وأم سوداء رغبتها في تصوير هذا "الرابط الخاص من منظور الشمولية".

وأضاف البيان أن الكتاب يتناول "مختلف الوجوه التي يمكن أن يتخذها الحب" وطريقة "التعبير عنها في أسرة عصرية".

وسيصدر الكتاب في الولايات المتحدة عن دار "راندم هاوس تشيلدرن بوكس"، وفي كندا عن دار "توندرا بوكس"، وكذلك في بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا عن دار "بافين".

وكان الأمير هاري وميغان ماركل أعلنا قبل عام انسحابهما من العائلة المالكة البريطانية بسبب عدم قدرتهما على تحمل قيود صارمة للغاية.

وانتقد الزوجان في مقابلة أجرتها معهما الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري في مارس (آذار) الفائت عبء الضغط الإعلامي وعنصرية بعض أعضاء العائلة الملكية، وقالا إن عضواً في العائلة لم يسمّياه أبدى "مخاوف" إزاء لون بشرة الطفل المنتظر خلال حمل ميغان ماركل بنجلهما آرتشي.

إلا أنهما أوضحا في كواليس المقابلة وبعيداً من الكاميرا أن الأمر لا يتعلق بالملكة إليزابيث الثانية ولا بزوجها الأمير فيليب.

ويقيم هاري وميغن في كاليفورنيا، وجسّدا رغبتهما في العمل من أجل القضايا الإنسانية من خلال إنشائهما مؤسستهما الخيرية "آرتشويل"، وهي أيضاً مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع منصتي "نتفليكس" و"سبوتيفاي".

وانضم الأمير هاري أيضاً إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة وقبل منصباً إدارياً في شركة تدريب مقرها سان فرانسيسكو.