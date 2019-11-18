نتائج المسابقة العلمية للبحث العلمي المسرحي

أعلنت الهيئة العربية للمسرح يوم أمس الأحد، عن نتائج النسخة الرابعة من المسابقة العلمية للبحث العلمي المسرحي، والتي خصصت للباحثين الشباب حتى سن الخامسة والثلاثين، حيث عنونت النسخة الرابعة بـ "الإشكال الثقافي في المشهد المسرحي العربي.. بناء الأشكال الإبداعية في ظل الخصوصيات الثقافية".



وخلصت لجنة التحكيم إلى تأهل الأبحاث والباحثين التالية أسماؤهم بأفضل ثلاث مراتب، مع ملاحظة أن ترتيب الفائزين سيتم حسمه من خلال ندوة مُحَكَمَة تجري بحضور لجنة التحكيم في إطار فعاليات الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي، التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان من 10 إلى 16 يناير 2020.



وتضم قائمة الأسماء المتأهلة كلا من :

الحسين أوعسري من المغرب، عن بحث بعنوان “السنن الثقافي في المونودراما العربية”، ومنى عرفة من مصر، عن البحث بعنوان “الجسد وخلق الذاكرة في مسرحية خمسون”، وميسون البشير من السودان، عن البحث بعنوان “الخصوصية والأشكال الإبداعية لما بعد الكولونيالية في المسرح العربي”



جدير بالذكر أن الهيئة العربية للمسرح تمنح الفائزين أيقونتها ومكافآت مالية على النحو التالي : 5000 دولار للفائز بالمرتبة الأولى، 4000 دولار للفائز بالمرتبة الثانية، 3000 دولار للفائز بالمرتبة الثالثة.