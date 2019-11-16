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ندوة عن الأديب محمد جبريل بعنوان "أمواج من الإبداع المتدفق"

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:00
ندوة عن الأديب محمد جبريل بعنوان "أمواج من الإبداع المتدفق"

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة عن الأديب محمد جبريل بعنوان "محمد جبريل.. أمواج من الإبداع المتدفق"، بقاعة (c) بمقر المختبر، في مكتبة الإسكندرية.
في السياق ذاته تم إعداد ملف بالعنوان نفسه، شارك فيه 25 ناقدة وناقدًا من خمس دول عربية هي مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق، وتشارك باللقاء الناقدة زينب العسال، كما يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

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