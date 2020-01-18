تقيم مؤسسة نوافذ ثقافية، ندوة لمناقشة ديوان الشاعرة العراقية ناهد الشمرى، "ناهد الشمرى" الصادر حديثًا عن دار الأدهم للنشر بالقاهرة، تحت عنوان "سماء لاتنكر إلا زرقتها"، وذلك يوم الثلاثاء 21 يناير الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساء، بمقر نادى منتخب السويس أمام المحكمة العسكرية بالسويس، وذلك فى أولى فعاليات المؤسسسة فى عام 2020.

ويشارك فى مناقشة الديوان الشاعر إبراهيم جمال الدين، والشاعر ماهر نصر، والناقد أحمد صالح، والباحث والناقد إبراهيم عاطف، ويدير الندوة للنقاش الشاعر أحمد عايد، وسوف تلقى الشاعرة عددا من قصائد الديوان.

وعن الديوان يقول الشاعر والناقد الدكتور محمد زيدان على غلاف الديوان: "يمكن القول إن الدلالة المركزية فى الديوان، تشبه التجليات بين الواقع والحلم، بين الوجود والعدم، وبين الجسد والروح، ومن هذه الدلالة المركزية تبدأ الذات فى البحث من الأيقونات سابقة الذكر".

وتابع: "وأنا أقرأ الدلالة كأننى أسير بين النصوص، بين تجسيد المعانى والرؤى والأحلام، بين السياق العام، والسياق الخاص الذى يحكم صورة الدلالة المركزية، والدلالات المصاحبة، فى أى نص تجد التجليات ظاهرة، من العنوان، الروح الصوفية التى تتحد بالوجود، وكأننا داخل وحدة الموجود كما جاء عند ابن عربي".

يذكر أن الشاعرة "ناهد الشمري" من مواليد الديوانية بالعراق، نشرت عددًا من الدراسات النقدية فى العديد من المجلات والصحف العراقية والعربية، وترجمت بعض قصائدها إلى اللغات الأجنبية، وقد تذيل الديوان دراسات لكل من الناقد التونسى الدكتور محمد البدوي، والناقد المصرى الدكتور محمد زيدان، والشاعر المصرى ماهر نصر.