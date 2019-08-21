تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، فى السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة لمناقشة ديوان "سيعود من بلد بعيد"، للشاعر والكاتب الصحفى محمد الشحات، وذلك بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

ويتحدث فى الندوة الدكتور أحمد فرحات، أستاذ النقد الأدبى بكلية الفارابة بجدة، والدكتور محمد زيدان، والدكتور محمد عليوة، أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ويدير الندوة الشاعر فولاذ عبد الله الأنور.

يأتى ذلك ضمن النشاط الثقافى الذى تقيمه نقابة الصحفيين، لنشر المعرفة ورفع الوعى، والتصدى للأفكار الظلامية، فضلا عن تفعيل الدور الثقافى للنقابة فى المجتمع، والتواصل مع العديد من الأدباء والمثقفين لإقامة الفعاليات المتنوعة داخل النقابة.