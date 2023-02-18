البوابة - ينظم منتدى المستقبل للفكر والإبداع ندوة مناقشة رواية "سر النبي" الصادرة عن دار الكنزي للنشر والتوزيع، للكاتب الروائي الشاب محمد فهمي، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبو زيد، وذلك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 21 فبراير 2023.

ندوة لمناقشة رواية "سر النبي" للكاتب محمد فهمي

من أجواء الرواية

"الضاحية جُلها لا تتخطى شريطاً اسفلتياً يقع بين مدينة بشارة وقرية قعر الحُرمة، حيث يقيم هنا أبناء رجل الأعمال الشهير المرحوم بشارة المندوه، وهو صاحب مصانع الغزل العملاقة ومحلات ومعارض منتجاته، ذلك الذي ترك العاصمة منذ عقود ونزح إلى الأقاليم ليشق لنفسه سوقًا جديدًا بعدما نقل موضة البنطلون الشارلستون إلى تلك النواحي بعد سنوات حكرها العاصميون.

بينما يتردد على قرية قعر الحرمة هؤلاء الفلاحون الذين تركوا الفلاحة للأنفار وافتتحوا الكافيهات ومطاعم التيك آواي في العاصمة، لكن رصيدًا في البنك قد تركه لهم أجدادهم لن ينتهي إذا ردموا به النهر ردمًا.. وغالبًا ما يبيتون ليلة أو اثنتين كنوع من بر الأجداد والإشراف على إيجار الأراضي ورفع الأنف على أولئك الذين مازالوا لم تلعب معهم البلية.. القابعين في القرية ولم يستطيعوا الوصول للعاصمة."

ندوة لمناقشة رواية "سر النبي" للكاتب محمد فهمي

محمد فهمي سلامة

كاتب وصحفي في موقع (الميزان)، حصل على جائزة مرسول للتميز الصحفي، وتعد (سر النبي) روايته الأولى.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية. ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة. تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

المصدر: الدستور

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