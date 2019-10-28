ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "الآتون من السماء" لفادي أوطه باشي

يقيم مركز الهالة الثقافي، في السادسة من مساء الخميس المقبل، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "الآتون من السماء" للكاتب السوري فادي أوطه باشي، بمقر المركز في المعادي.

"الآتون من السماء" تنتقل معها وعبر فصولها بين الحاضر والماضي بين الشرق والغرب بين حقائق وأكاذيب نسبت إلى السماء، وقصص واقعية تصّور معاناة الإنسانية، وهي تبحث عن أمل مشروع في حياة آمنة تخلو من العنف بين أبنائها، والدمار ويملؤها السلام والمحبة.

وتتحدث الرواية عن شاب يدعى "أحمد عيسى" مضى هاربا من العنف والاقتتال الحاصل في بلده باحثًا عن حياة آمنة، وقد اضطر لسلوك طرق الموت للنجاة بروحه، وتتوالى الأحداث