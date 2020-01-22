"نزيف داخلي.. مجموعة قصصية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

يشارك الكاتب والمخرج المسرحي ميشيل منير بكتابه الجديد "نزيف داخلي.. مجموعة قصصية" عن دار تويتة للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

"نزيف داخلي" تدور أحداث المجموعة القصصية داخل طوارئ مستشفى في ليله واحده في شتاء قارس.. وهو نزيف من العلاقات الإنسانية التي تنهار في أحداث هذه الليلة القاسية.. كيف تنظف المشاعر وكيف نذبح الآخرين دون أن نرى دماهم تسيل ولكن هناك جروح داخلية صعب ان تلتئم.

صدر للكاتب كتاب "ربنا يقدرني واسعدكم" عن دار أطلس للنشر والتوزيع وشارك به بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018.

كما صدر له أيضا كتاب "لف واحلم تاني " الذي شارك به بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019.

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من 22 يناير الحالى ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، على أن يستقبل المعرض الجمهور بدءا من يوم الخميس 23 يناير الحالى.

وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".

وتقام الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، بمشاركة 900 دار نشر من بينهم 398 دار نشر مصرية، 255 ناشر عربى، و41 تاجر من سور الأزبكية، و99 توكيل، بإجمالى 929 فعالية ثقافية وفنية، و3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض الكتاب، كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والجغرافى الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.