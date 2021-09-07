نشر الروائي خالد خليفة غلاف الطبعة النرويجية لروايته "لم يصل عليهم أحد"

نشر الروائى السورى خالد خليفة غلاف الطبعة النرويجية لروايته "لم يصل عليهم أحد"، وكتب على صفحته الخاصة على تويتر "روايتى لم يصل عليهم أحد فى اللغة النرويجية وترجمتها الأولى، شكرا oda".





ورواية "لم يصل عليهم أحد" صدرت عن دار هاشيت أنطوان، ودار العين للنشر فى القاهرة، وتدور أحداثها فى مدينة حلب، فى القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، عبر قصص متشابكة عن الحب الموؤود، والموت المحقق عبر المجازر والطاعون والزلازل والكوليرا، ومفهوم الهوية والانتماء وأسئلتهما.

الطبعة



و"لم يصل عليهم أحد "ليست مجرد رواية عن طفل مسيحى ناجٍ من مجزرة فى ماردين، تربيه عائلة مسلمة فى حلب، كما تذكر الدار، بل ملحمة إنسانية حقيقية عن الطوفان والقلق البشرى، عن وهم النجاة من هذا الطوفان والأوبئة، وعن ورطة الحياة بحد ذاتها.



مصائر صغيرة تقودنا إلى مصير أكبر لمدينة حلب التى شهدت عبر تاريخها الطويل تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، يرصدها خليفة بتقنيات جديدة، فى هذه الملحمة المسكونة بثنائية الحب والموت.



لم يصل عليهم أحد

والرواية تحفر فى سرديات المنطقة، وتقترح سردية جديدة ومختلفة لمدينة حلب فى القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، عبر قصص متشابكة عن الحب الموؤود، والموت المحقق عبر المجازر والطاعون والزلازل والكوليرا، ومفهوم الهوية والانتماء وأسئلتهما.