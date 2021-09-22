نظرة في حياة الدكتور جلال أمين عالم اقتصادي وكاتب وأكاديمي مصري شهير. وُلد الدكتور جلال أمين في عام 1935م في جمهورية مصر العربية. حصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة القاهرة المصرية عام 1955م. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة اللندنية.

عمل كأستاذ لمادة الاقتصاد في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في الفترة ما بين 1965م و1974م. وفي الفترة ما بين عام 1974م وعام 1978م عمل أمين كمستشار اقتصادي للصندوق الكويتي للتنمية. عمل الدكتور جلال أمين كأستاذ اقتصاد زائر في جامعة كاليفورنيا لمدة عام حتى 1979م. ومنذ سنة 1979م وحتى عام وفاته عمل كأستاذ للاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

فاز أمين بجائزة سلطان العويس في مجال الدراسات الإنسانية والمستقبلية في عام 2009م. كما فاز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها السادسة عن فرع ” الثقافة ” مجال الدراسات الاقتصادية.

توفي الدكتور جلال أمين في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام 2018م بعد صراع مع المرض عن عمر يزيد عن الثمانين عامًا.

نظرة في حياة الدكتور جلال أمين

صدر للدكتور جلال العديد من المؤلفات منها كتاب " وصف مصر في نهاية القرن العشرين"، "عولمة القهر" و" ماذا حدث للمصريين؟" الذي يعد من أشهر كتبه وشرح فيه التغير الاجتماعي والثقافي في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.

ويعد الدكتور جلال الدين أحمد أمين من أبرز المفكرين العرب في مجال الاقتصاد وقد عُرفت عنه تحليلاته الدقيقة التي تركز على تأثير البُعد الاجتماعي في تغير المجتمعات وأبعاد تغير منظومة القيم منذ منتصف القرن العشرين.

أهم مؤلفات و كتب جلال أمين



كتاب قصة ديون مصر الخارجية من عصر محمد علي إلى اليوم

كتاب نحو تفسير جديد لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مصر

كتاب الاقتصاد والسياسة والمجتمع في عصر الانفتاح

كتاب كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية

كتاب وصف مصر في نهاية القرن العشرين

كتاب محنة الاقتصاد والثقافة في مصر.

كتاب ماذا حدث للثورة المصرية؟

كتاب تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية

كتاب ماذا حدث للثقافة في مصر؟

كتاب محنة الدنيا والدين في مصر

كتاب معضلة الاقتصاد المصري

كتاب الدولة الرخوة في مصر

كتاب مصر في مفترق الطرق

كتاب المثقفون العرب وإسرائيل

كتاب العرب ونكبة الكويت

كتاب ماذا حدث للمصريين؟

كتاب ماذا علمتني الحياة؟

كتاب خرافة التقدم والتخلف

كتاب عصر الجماهير الغفيرة

كتاب قصة الاقتصاد المصري

كتاب شخصيات لها تاريخ

كتاب مكتوب على الجبين

كتاب فلسفة علم الاقتصاد

كتاب شخصيات مصرية فذة

كتاب تجديد جورج أورويل

كتاب العالم عام 2050

كتاب التنوير الزائف

كتاب كتب لها تاريخ

كتاب رحيق العمر

كتاب عولمة القهر

كتاب مستقبليات

كتاب الماركسية

كتاب العولمة

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