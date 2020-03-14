نعوم تشومسكى وشوقي بزيع يفوزان بجائزة محمود درويش 2020

منحت مؤسسة الشاعر الفلسطينى الراحل محمود درويش جائزتها للثقافة والإبداع لعام 2020 لكل من المفكر الأمريكى نعوم تشومسكى والشاعر والمترجم المغربى عبداللطيف اللعبى والشاعر والباحث الفلسطينى زكريا محمد، بينما منح المجلس التنفيذى للمؤسسة جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبنانى شوقى بزيع.

وتمنح المؤسسة الجائزة فى ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطينى الكبير فى الثالث عشر من شهر مارس، وهو يوم الثقافة الوطني.

وجاء فى بيان لجنة التحكيم أنها قررت منح الجائزة للمفكر تشومسكى "الذى يُعدّ الأب لعلم اللسانيات الحديث وصاحب نظرية النحو التوليدى".

وأضافت أن تشومسكى "اشتهر بشجاعته وعناده فى الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته فى وجه الظلم والاستبداد، وعلى الأخص موقفه المناهض للاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، ومواقفه المبدئية التقدمية، ضد الاستبداد والعنصرية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من رسالته الإنسانية العامة".

وعن المغربى عبداللطيف اللعبى قالت لجنة التحكيم فى بيانها إن مساره يقدم «صورة قوية عن حضور الشاعر داخل مجتمعه، وعن الشعر محاوراً للآخر، ومُسائلاً باستمرار لذاته وتحولاتها فى خضم عالم يفتقر إلى السلام والأخوة، كما كان مِن أوائل مَن ترجموا للشاعر الكبير محمود درويش ولآخرين".

وعن الفلسطينى زكريا محمد قالت اللجنة إنه "يُعد من أبرز الشعراء العرب المعاصرين، ووصل بالنص الشعري، وبخاصة قصيدة النثر، إلى آفاق جديدة".

وذكرت المؤسسة فى بيانها أنها منحت "جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبنانى شوقى بزيع الذى تُقدم تجربته نموذجاً إبداعياً يتمتع بالفرادة والعمق، يتواءم فيها البناء الغنائى المحكم المعتمد على بنية إيقاعية صافية".