نيويورك تايمز تعلن عن قائمة الأعمال الأدبية الأكثر مبيعًا

أعلنت قائمة نيويورك تايمز عن الأعمال الأدبية الأكثر مبيعًا، لهذا الأسبوع، وتضم القائمة 5 روايات أجنبية ما بين روايات درامية ومثيرة وروايات مشوقة، وروايات بوليسية، إليكم القائمة:

رواية عندما يغنى لوبستر

جاءت فى المرتبة الأولى، رواية عندما يغنى لوبستر، لـ ديليا أوينز، للأسبوع 69، وتدور قصة الرواية فى بلدة هادئة على ساحل ولاية كارولينا الشمالية فى عام 1969، نجت امرأة شابة بمفردها من عملية قتال مؤكدة.

رواية "الأوصياء"

جاءت رواية "الأوصياء" للمؤلف جون جريشام، فى المرتبة الثانية بقائمة نيويورك تايمز، للأسبوع الثانى عشر على التوالى، وتدور الرواية حول المحامى كولين بوست، الذى يقوم باستفزاز بعض القتلة الذين لا يرحمون، وذلك لأنه يتعرض للإدانة الخاطئة.

رواية الأمنية الأخيرة

وجاءت في المرتبة الثالثة في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأعلى مبيعا، رواية الأمنية الأخيرة للكاتب أندرية سابكوفسكى، للأسبوع الثانى على التوالى، وتدور الرواية حول المرتزق الذى يقوم بذبح الوحش.

رواية الزوجات

وجاءت في المرتبة الرابعة رواية الزوجات للكاتبة تارين فيشر للمرة الأولى في القائمة نيويورك تايمز، وتدور الرواية حول امرأة تكتشف شيئا مقلقاً بشأن زوجها متعدد الزوجات.

رواية عصر المرح

وفى المرتبة الخامسة والأخيرة رواية عصر المرح، للكاتبة كيلى ريد، حيث دخلت الرواية القائمة لأول مرة، وتدور حول الضجة التى تحدث عندما تتهم جليسة "أليكس تشامبرلين" عن طرق الخطأ بقيامها بعملية اختطاف.