هل تفوز لودميلا أوليتسكايا المعارضة للكرملين بنوبل للآداب؟ مع بداية العد التنازلي للكشف عن اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للآداب 2022، ظهرت نظريات مختلفة حول الأسماء المتوقعة للفوز هذا العام، خاصة بعد أن اتجهت الأكاديمية السويدية المسؤولة عن الجائزة الأدبية في العامين المنصرمين الى اختيار مؤلفين لم تُترجَم مؤلفاتهم كثيراً وغير معروفين حتى لدى دوائر قطاع النشر، وهما الشاعرة الأميركية لويز غلوك والروائي البريطاني من أصل تنزاني عبد الرزاق قرنح.

هل تفوز لودميلا أوليتسكايا المعارضة للكرملين بنوبل للآداب؟

التوقعات باتت أكثر صعوبة

وقالت رئيسة قسم الأدب في الإذاعة الوطنية السويدية لينا كالمتيغ بأن توقع اسم الفائز بالجائزة "بات أكثر صعوبة" بعد نتيجة العام الفائت التي شكلت مفاجأة في الأوساط الادبية، كما علق رئيس القسم الثقافي في صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية بيورن فيمان على التوقعات هذا العام: "أعتقد أن ثمة رغبة في اسم معروف أكثر هذه السنة نظراً إلى مفاجأة العام الفائت".

ونوه فيمان في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الاكاديمية باتت مهتمة بصورتها في ما يتعلق بالتنوع وتمثيل الجنسين بطريقة مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل فضيحة 2017-2018". ويضيف "لقد انضم إليها أشخاص جدد كثر لديهم آفاق أخرى ومراجع أخرى". كذلك استحدثت الأكاديمية عام 2020 مجموعة خارجية جديدة من الخبراء في مناطق لغوية مختلفة بعدما تعرضت للانتقاد لافتقارها إلى التنوع في اختيار الفائزين.

ومنذ الهزة التي أحدثتها فضيحة الفرنسي جان-كلود ارنو، زوج عضو الأكاديمية الشاعرة كاتارينا فروستنسون، والاضطرار إلى تأجيل الإعلان عن جائزة 2018 لمدة سنة، فازت بالجائزة سيدتان هما البولندية أولغا توكارتشوك، ثم الأميركية لويز غلوك، فيما حصل عليها رجل واحد. وتشكّل هذه الغلبة النسائية في الأعوام الثلاثة الأخيرة مدعاة تفاؤل للمؤلفات المُتداوَلَة أسماؤهن كمؤهلات للفوز، ومنهنّ الأميركية جويس كارول أوتس والفرنسيتان آني إرنو وماريز كوندي، والكندية مارغريت أتوود.

هل تفوز لودميلا أوليتسكايا المعارضة للكرملين بنوبل للآداب؟

من هي لودميلا؟

من المحتمل منح الجائزة أيضاً للمؤلفة الروسية المعارضة للكرملين لودميلا أوليتسكايا التي سيكون فوزها، لو حصل فعلاً، بمثابة رسالة مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولدت «لودميلا أوليتسكايا» في 21 فبراير عام 1943. وهي أكثر كُتاب روسيا المعاصرة ترجمةً إلى اللغات الأخرى. وباعت أعمالها أكثر من أربعة ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. كما أنها صاحبة الرقم القياسي في تاريخ الترشيحات لجائزة البوكر الروسية، حيث وصلت خمسة من أعمالها إلى القائمة القصيرة، منها رواية «صونيتشكا» عام 1993، والتي حصدت لاحقًا جائزة «مديسيس» الفرنسية للرواية الأجنبية عام 1996، وجائزة «جيوزيبيه أتشربي» الأدبية في إيطاليا عام 1998.

من جانب أخر توقع عدد كبير فوز الفرنسي ميشال ويلبيك، الذي يتقدم على الشاعرة الكندية آن كارسون و المؤلف المثير للجدل سلمان رشدي الذي نجا من محاولة قتل في آب/أغسطس. ومن الأسماء المتداولة دائماً أيضاً الكيني نغوغي وا ثيونغو والمجري لازلو كراسزناوركي والأميركيان توماس بينشون ودون ديليلو. ويقول الناقد الأدبي في "داغينز نيهتر" يوناس ثينتي "روايات ما بعد الحداثة الأميركية لم تحصل على أي جائزة حتى الآن".

هل تفوز لودميلا أوليتسكايا المعارضة للكرملين بنوبل للآداب؟

قائمة الكتاب المرشحين والأقوى والمتنافسين على جائزة نوبل في الأدب لعام 2022:

النرويجيان جون فوس وكارل أوف كناوسغارد

الكرواتية دوبرافكا أوغريسيتش

الفرنسي المغربي طاهر بن جلون

الروائي الروماني ميرسيا كورتوريسكو

اليابانية هاروكي موراكامي

الروائية يوكو تاوادا

الروائية الروسية ليودميلا أوليتسكايا

كاتبة المذكرات الفرنسية آني إرنو

الروائية الكندية مارجريت أتوود

الشاعر آن كارسون

الكاتب المسرحي جون فوس

الكاتبة الفرنسية في جوادلوبان ماريس كوندي

الكاتبان الصينيون كان شيوي ويان ليانك

الروائية النيجيرية شيماندا نغوزي أديتشي

الروائية الأيرلندية إدنا أوبراين

الكاتب المسرحي الألماني بوثو شتراوس

الفيلسوف يورجن هابرماس

المؤلفان البريطانيان هيلاري مانتل ومارتن أميس

الفرنسيان هيلين سيكسوس وميشيل اوليبيك

الروائيون الأمريكيون كولسون وايتهيد، إدموند وايت، جويس كارول أوتس، كورماك مكارثي، وتوماس بينشون

الروائي الموزمبيقي ميا كوتو

الكاتبة الرواندية سكولاستيك موكاسونجا

الروائي الأمريكي ستيفن كينج

الفيلسوف البريطاني المولود في جامايكا لينتون كويسي جونسون.

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