هل يصبح العسل سامًا إذا اضيف إلى الحليب؟

العسل لا يصبح مادة سامة إذا اضيف الى الحليب الدافئ. ولكن ، لا يجب تسخين العسل إلى درجات حرارة أعلى من 140 درجة ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الأيورفيدا (الطب الهندي القديم).

وفقًا للباحثين ، عند تسخينه ينتج العسل مادة سامة تُعرف باسم هيدروكسي ميثيل فورفورديهايد (HMF). يمكنك إضافة الكمية المطلوبة من العسل في الحليب الدافئ ، بدلاً من الحليب الساخن ، للحصول على الفوائد الصحية الكاملة لهذا المزيج.

العسل والحليب لهما فوائد معروفة عند تناولهما بشكل فردي. عند دمجها معًا ، فإنهما يوفران فوائد صحية مدهشة.

تشمل الفوائد الصحية للحليب والعسل زيادة القدرة على التحمل ومزايا للعناية بالبشرة. إن فوائد الحليب والعسل على جسم الإنسان ضخمة للغاية لدرجة أن عبارة "أرض الحليب والعسل" ، والتي تعني "مكان به الكثير من الخيرات" تستخدم بشكل صحيح.

يستخدم العسل تقليديًا للصحة بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة والمضادة للفطريات ، بالإضافة إلى آثاره المضادة للالتهابات والمهدئة على أمراض الجهاز التنفسي.

من ناحية أخرى ، تمت الإشادة بالحليب بسبب محتواه من المعادن والفيتامينات ، بما في ذلك الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ، وفيتامينات ب ، وفيتامين أ ، د ، والكالسيوم ، بالإضافة إلى البروتين الحيواني وحمض اللاكتيك. ولكن ، يمكن الجمع بين هذه السمات عند تناول العسل والحليب معًا ، مما يؤدي إلى بعض الفوائد المرغوبة والفريدة.

ماذا يحدث عندما يخلط العسل بالحليب؟

الفوائد المضادة للبكتيريا

أظهرت الأبحاث أن العسل والحليب لهما تأثير أكثر وضوحًا على بكتيريا المكورات العنقودية ، مقارنة بالحليب أو العسل عند تناولهما بمفردهما. أيضا ، يعتقد أن العسل يضاف إلى الحليب الدافئ ، ويعالج الإمساك ، وانتفاخ البطن ، واضطرابات الأمعاء.

كما أنه مفيد لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي مثل السعال والبرد.

خصائص مكافحة الشيخوخة

يؤدي استخدام الحليب والعسل على الجلد إلى إبطاء عملية الشيخوخة بانتظام ، بينما يقلل أيضًا من التجاعيد على الجلد.

يعمل خليط الوجه مثل العسل والحليب بشكل رائع من الخارج للحفاظ على صحة بشرتك. خصائصها المضادة للأكسدة توقف هجوم الجذور الحرة على الجلد والتي عادة ما تسبب البقع والتجاعيد والتدهور بشكل عام.

صحة العظام

مع استمرار البحث في العسل ، أصبح من الواضح تدريجيًا أن العسل يعمل كمحرك وناقل للمغذيات من الطعام في جميع أنحاء الجسم. أظهر العسل أنه جزء لا يتجزأ من امتصاص الجسم الحاد للكالسيوم ، حيث يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا. وقد تمت الإشارة إلى ذلك من خلال دراسة أجرتها الدكتورة ميرلين أريفدجوهان من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة على الفئران.

لذلك ، فإن تناول الحليب والعسل معًا لن يمنح جسمك العناصر الغذائية الضرورية فقط (أي الكالسيوم) لفائدة صحة عظامك ، ولكنه سيزيد أيضًا من امتصاصه في الجسم. يمكن أن تساعد مستويات الكالسيوم المناسبة في الوقاية من حالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

يعزز القدرة على التحمل

يعتقد أن تناول كوب من العسل والحليب كل صباح يحسن قدرة الشخص على التحمل. يحتوي الحليب على البروتين بينما يحتوي العسل على الكربوهيدرات اللازمة لتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

يتم تقسيم البروتينات الحيوانية من الحليب إلى الأحماض الأمينية الأساسية بواسطة الإنزيمات ثم يتم إصلاحها لإنشاء بروتينات قابلة للاستخدام للبشر. بينما، تتأكسد المادة الزائدة في هذا التحول كطاقة قابلة للاستخدام.

البروتينات جزء مهم من النظام الغذائي البشري ، والعسل يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

يساعد في الهضم

يعزز العسل كونه بريبيوتك نمو البكتيريا "المفيدة" في الجهاز الهضمي. عندما يتم استهلاك الحليب يوميًا مع بضع قطرات من العسل ، فإنه يساعد في استعادة البكتيرية الصحية اللازمة لنظام جيد في الجهاز الهضمي.

لذلك ، يساعد الاستهلاك المنتظم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق القضاء على الانتفاخ والإمساك والتقلصات.