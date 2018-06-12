طبعة انجليزية من «كتاب النوم» لهيثم الورداني

تعاقدت دار سيجل ‪Seagull‬ (كالكتا – لندن – نيويورك) مع دار الكرمة لترجمة ونشر الطبعة الإنجليزية من «كتاب النوم» لهيثم الورداني والصادر عام 2017، ويتوقع صدور الطبعة الإنجليزية خلال عام ونصف العام بترجمة روبن موجر، الفائز بجائزة سيف غباش – بانيبال لترجمة الأدب العربي عام 2017.



«كتاب النوم» هو بحث أدبي ممتع وعميق في الوقت نفسه، يقارب النوم من خلال ثلاثة محاور عريضة، هي: الهوية، والسياسة، واللغة، ساعيًا للاقتراب بحذر من النوم من دون إيقاظه، متلمسًا في ذلك الأمل الذي يتشكل في قلب الظلام ويجعلنا قادرين على بدء يوم جديد، وطامحًا إلى رسم صورة تفي بتعقيدات النوم، بعيدًا عن اختزاله في الأحلام، أو الاكتفاء بوصمه بالسلبية.

هيثم الورداني من مواليد القاهرة عام 1972. صدرت له حتى الآن ثلاث مجموعات قصصية، هي: «خيوط على دوائر» (مع آخرين، 1995)، «جماعة الأدب الناقص» (2003)، «حلم يقظة» (2011). كما صدر له أخيرًا كتاب «كيف تختفي»، في سلسلة «كيف تـ». شارك في تحرير مطبوعة «الأذن الوسطى» مع مها مأمون في إطار بينالي الشارقة عام 2013. حصل على جائرة ساويرس عام 2003، وجائزة معرض القاهرة للكتاب لأفضل مجموعة قصصية عام 2012.