وتستمر المسيرة بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية

أطلقت وزارة الثقافة الأردنية، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس الدولة الأردنية، أغنية " وتستمر المسيرة" ألحان وغناء الفنان عمر العبداللات، وهي من كلمات الشاعر الأردني حسين الغرايبة، وتوزيع الدكتور أيمن عبدالله...



وقالت وزارة الثقافة اليوم السبت في بيان صحفي: إن العمل يأتي في مناسبة عزيزة على الأردنيين، وهي الاحتفال بمئوية الدولة، وتعكس فرح الأردنيين، وثقتهم بالمسيرة الهاشمية الناجزة وإنجازاتها. إلى ذلك، قالت اورنج الأردن في بيان صحفي إن التعاون مع وزارة الثقافة والفنان عمر العبداللات يأتي في سياق الاحتفاء بمناسبة وطنية، وهي تعني الكثير لجميع الأردنيين، مؤكدة حرصها على المشاركة بالمناسبات الوطنية التي هي جزء من فعاليات الشركة المتنوعة للمشاركة في الاحتفالات الوطنية بالمئوية، مستذكرة بفخر الإنجازات التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة.

وعبر العبداللات عن فخره بتقديم رسالة فنية نبيلة، والمساهمة في كل إنجاز وطني يليق بالأردن والأردنيين والقيادة الهاشمية، مضيفا أن هذه الأغنية نِتاج تعاون ناجح مع وزارة الثقافة وشركة اورنج لتقديم رسالة فنية نبيلة والمساهمة في كل إنجاز وطني.

يشار إلى أن العمل المصور بطريقة الفيديو كليب والذي أخرجه المخرج الأردني تقي سعادة تم عرضه على قناة الفنان عمر العبداللات على موقع اليوتيوب، إضافة إلى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية والفضائيات والإذاعات الأردنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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