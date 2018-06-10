صدور كتاب بعنوان "وثائق ناصر"

أصدر جمال نجل الدكتور الراحل "خالد عبد الناصر" حفيد الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر كتابا بعنوان "وثائق ناصر" بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم (1918 – 2018) "وقامت دار "الفالوجة" للنشر بصدور الكتاب، ويعد من توزيع مكتبات "الأهرام" و"مدبولي".

ويروى الكتاب "يوميات حرب فلسطين"، "فلسفة الثورة"، "بيان 30 مارس" و"الميثاق الوطنى" وهى أهم وثائق الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" التى دونها على مدار تاريخه، بداية من فترة مشاركته على جبهة القتال فى حرب فلسطين 1948، وتعرضه للحصار مع القوات العربية فى مدينة "الفالوجة" التى تقع بالقرب من "غزة"، مرورًا بـ فكره الثورى الذى عرضه الزعيم الراحل فى كتاب يحمل اسم "فلسفة الثورة" وحركته الثورية التى كانت الشرارة الأولى والمحرك الأساسى لكل الثورات التحرريه العربية تجاه المستعمر الأجنبى، كما يعرض الكتاب أيضًا "الميثاق الوطني" الذى يتناول أيدولوجيا الشعب المصري، وفكر عبد الناصر، بعد ثورة يوليو 1952، ويصل الكتاب بالقارئ إلى "بيان 30 مارس" وهو الوثيقة المهمة التى صدرت لعرض مجموعة من الأفكار التنظيمية للبيت المصري، والاتحاد الاشتراكي، فى أعقاب "نكسة 67".