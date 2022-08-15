وفاة الرسام الفرنسي جان جاك سمبيه يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عاماً، والذي اشتهر بتجسيده رسماً مغامرات "لو بوتي نيكولا" (Le Petit Nicolas) وأعماله الكاريكاتورية الصحافية، بحسب ما أبلغت زوجته مارتين غوسيو سمبيه.

وفاة الرسام الفرنسي جان جاك سمبيه

أعماله



وفي رصيد سمبيه منذ خمسينات القرن العشرين رسوم فكاهية في مجلات "ذي نيويوركر" و"باري ماتش" و"إكسبرس"، وكان من أبرز الرسامين الذين كانت تتعامل معهم "ذي نيويوركر"، إذ تولى رسم نحو مئة من غلافات المجلة.

وفاة الرسام الفرنسي جان جاك سمبيه

عن الرسام

ولد عام 1932 في بيساك ، بالقرب من بوردو ، نحو 12 مجلداً، من بينها "سان تروبيه"، و"تو سو كومبليك"، لكنّ أبرزها مغامرات "بوتي نيكولا" للأطفال التي تباع منها اليوم نحو 15 مليون نسخة.

ومنذ إصداره مع رينيه غوسيني "لو بوتي نيكولا" عام 1959، واظب سمبيه على إصدار مجلّد واحد تقريباً سنوياً، ونُشر نحو مئة من رسومه على الصفحات الأولى للصحف.

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