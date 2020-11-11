وفاة الشاعرة والقاصة المصرية ندى إمام

رحلت عن عالمنا منذ قليل الشاعرة والقاصة ندى إمام، حسب ما أعلن القاص الكبير شعبان يوسف، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكانت ندى إمام، شاعرة وقاصة وكاتبة مسرح، صدر لها مجموعتين قصصيتين وديوان شعر ورواية.

حصدت الشاعر والكاتبة ندى إمام على جائزة نادى القصة عام 2016م، وحصدت على جائزة إحسان عبد القدوس، وحصلت على "المركز الأول"، عن قصتها "البرتقالة لا تعرف الحب"، وقالت آنذاك فى تصريحات صحفية :"إن جائزة عبد القدوس تعد تتويجا لأعمالى، فهى الدافع الأكبر لى لاستكمال المسيرة الأدبية وأنا على أرض صلبة تملؤنى الثقة بالله وبأعمالى، كما أن قصة "البرتقالة لاتعرف الحب" تدور حول الصراع فى الطفولة رغم الحب والبراءة.

ومن قصائد الشاعرة :

إلـهي

إلهي سأشكو إليك الجراح

إلهي .. سأشكو إليك الغياب

إلهي أعني ، فما راح .. راح

ومازال قلبي يعاني العذاب

يقاسي عذاباً .. أنيناً . وآه

وها قد شكوت وقلبي استراح

فغير حياتي بما قد تراه

وهيء بقلبي مكاناً جديداً

لحب يذيب جليداً

من الشوق يحيا

وأحيا .. بعيداً

بعيداً ..

.. وأنسى

شتاه