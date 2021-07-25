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وفاة روائي الحياة اللبنانية جبور الدويهي

منشور 25 تمّوز / يوليو 2021 - 10:37
جبور الدويهي
جبور الدويهي

توفي الروائي اللبناني جبور الدويهي يوم الخميس الماضي 23 من شهر يوليو والذي يعتبر واحد من أبرز اعمدة الأدب العربي الحديث بعد صراع مع المرض عن 72 عامًا.

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ولد جبور الدويهي في بمدينة زغرتا اللبنانية وحصل على إجازة اللغة الفرنسية من كلية التربية اللبنانية،  أصدر الراحل خلال مسيرته الأدبية الطويلة مجموعة روايات تمت تجرمتها لعدد من اللغات حول العالم.

وتمكنت روايته "ملك الهند" الوصول للقائمة القصير للبوكر عام 2020، كما وصلت روايته "مطر خيزران" لنفس القائمة عام 2016، وفازت رواية (اعتدال الخريف) بجائزة أفضل عمل مترجم حسب جامعة أركنساس.

جبور الدويهي

كما فازت روايته "حي الأمريكان" بجائزة سعيد عقل عام 2015، فيما حازت رواية "شريد المناسل" بجائزة الأدب العربي لعام 2013. 

وقدم الكاتب الراحل روايات عديدة أخرى من بينها "ريّا النهر" عام 1998، ورواية  "عين وردة" عام  2002، والتي ترجمت إلى اللغتين التركية والفرنسية.

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وقدم الكاتب جبور الدويهي مجموعته القصصية القصيرة "الموت بين الأهل نعاس" الصادرة عن دار المطبوعات الشرقية في بيروت عام 1990.

يُشار إلى ان الكاتب الراحل جبور الدويهي تمكن من الحصول على لقب "روائي الحياة اللبنانية"، أما آخر تكريم له فكان في الجامعة الأنطونية يوم 20 مايو من عام 2021.

كما حلّ الكاتب الراحل  ضيفًا على العديد من المعارض الفنية في عدد من البلدان العربية، وتواجد مؤخرًا في معرض الكتاب الذي أقيم في مصر.

كلمات دالة:جبور الدويهي

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