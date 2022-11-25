يامن المناعي يحصد جائزة الأدب العربي في فرنسا عن رواية "الهاوية الجميلة" والتي تتناول موضوع العنف في المناطق الأكثر فقراً في بلاده.

أعلنت لجنة تحكيم جائزة الأدب العربي في فرنسا، بإشراف "معهد العالم العربي" في باريس، فوز الروائي التونسي يامن المناعي بالجائزة. وسبق أن فاز المناعي بجائزة الكتاب البرتقالية في أفريقيا عن الرواية نفسها

وأشادت لجنة التحكيم بـ"الرواية القصيرة المشوقة المكتوبة بأسلوب بسيط وقويّ في آن، والتي تفضح من خلال مسار مراهق متمرّد، مظالم المجتمع القاسي في الضواحي الشعبية التونسية".



كما حصل الكاتب السوداني حمور زيادة على تقدير خاص عن روايته "الغرق" الصادرة عن دار "العين" والتي تتناول قصة قرية على ضفاف نهر النيل هزّها العثور على جثة مراهقة عام 1969. وصدرت الرواية في فرنسا عن دار "آكت سود" بعنوان "غريقات النيل" (ليه نواييه دو نيل).

يامن المناعي يحصد جائزة الأدب العربي في فرنسا

يامن المناعي

يامن المناعي كاتب من أصول تونسية يقيم في فرنسا منذ أن كان في الثامنة عشرة. من مؤلفاته (La Marche de l'incertitude ) (مسيرة الشك)، منشورات إليزاد، تونس العاصمة، 2010، (La Sérénade d'Ibrahim Santos) (سرينادة إبراهيم سانتوس)، منشورات إليزاد، تونس العاصمة، 2011، و (L'Amas ardent) (الركام الساخن)، منشورات إليزاد، تونس العاصمة.

حصل على العديد من الجوائز:

2009: جائزة الكومار الذهبي عن رواية La Marche de l'incertitude.

2010: جائزة Coup de Coeur de Coup de Soleil عن رواية La Marche de l'incertitude.

2012: جائزة ألان فورنييه عن رواية La Sérénade d'Ibrahim Santos.

2017:

جائزة الكومار الذهبي عن رواية L'Amas ardent.

جائزة القارات الخمس للفرنكوفونية عن رواية L'Amas ardent.

الجائزة الكبرى للرواية الهجينة عن رواية L'Amas ardent

يامن المناعي يحصد جائزة الأدب العربي في فرنسا

جائزة الأدب العربي

تشكل جائزة الأدب العربي إحدى الجوائز الفرنسية النادرة التي تكافئ الكتب الأدبية العربية. أنشأت الجائزة مؤسسة جان-لوك لاغاردير ومعهد العالم العربي جائزة الأدب العربي سنة 2013 لتكريم كاتب من إحدى دول الجامعة العربية أصدر عملا (رواية أو مجموعة قصصية أو شعرية) باللغة الفرنسية أو مترجما عن العربية إلى الفرنسية حول موضوع الشباب العربي. ويبلغ مبلغ الجائزة 10 آلاف يورو.

من أبرز الفائزين بالجائزة الكاتب محمد حسن علوان عن روايته "القندس" عام 2015 (الصادرة بترجمتها الفرنسية عن دار سوي، 2015)، وتقدير خاص من لجنة التحكيم للكاتب علي المقري على روايته "حرمة" (الصادرة بترجمتها الفرنسية عن دار ليانا ليفي، 2015)

عام 2014 حصل على الجائزة محمد الفخراني عن روايته "فاصل للدهشة" (الصادرة بترجمتها الفرنسية عن دار سوي، 2014)

بينما حصل على تقدير خاص من لجنة التحكيم روزا ياسين حسن على روايتها "حراس الهواء" (الصادرة بترجمتها الفرنسية عن دار سندباد/دفاتر الجنوب، 2014)

أما عام 2013 فقد حصل الكاتب جبور الدويهي على الجائزة عن روايته "شريد المنازل" (الصادرة بترجمتها الفرنسية عن سندباد/دفاتر الجنوب، 2013).

المصدر: www.imarabe.org

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