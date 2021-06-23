يصدر خلال أيام رواية "ريمونتادا" للكاتب سراج الدين أبوهيبة

يصدر خلال أيام رواية جديدة تحت عنوان "ريمونتادا" للكاتب سراج الدين أبوهيبة، ومن المقرر عرضها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم الـ52، فى الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل...

وخلال أحداث الرواية يتناول الكاتب قصة حياة شقيقين هما "كريم وراغب" اللذين يمران بالكثير من التجارب والاختبارات الصعبة التى صنعت منهما مجرمين بارعين؛ فتصبح حياتهما أشبه بمباراة نهائى إحدى البطولات الكبيرة.

ويقول الكاتب سراج الدين أبوهيبة فى مقدمة كتابه: ثمة قضايا ظهرت فى مجتمعنا فى الآونة الأخيرة وصارت بمثابة وباء يضرب المواطنين وهو الركض خلف الثراء الفاحش من تجارة الآثار فجعلت من المواطنين فريسة سهلة لشباك وأكمنة النصابين، ومن هنا جاءت الفكرة العامة لهذه القصة التى تدور أحداثها عن هذه القضية وكيف تتم عمليات النصب فى هذا المجال، متطرقا لمناقشة بعض القضايا الاجتماعية الأخرى، على رأسها سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك قضية نبذ الأفراد داخل المجتمع والتنمر عليهم لعيب اجتماعى مادى أو لتشوه خلقى مما قد يتسبب فى تحولهم من أفراد صالحة إلى شخصيات إجرامية طالحة.

كما يتطرق الكاتب فى روايته لبعض القضايا الاجتماعية مثل قضية البحث عن الأزواج الأثرياء، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى الحديثة فى ترويج الشائعات وتشويه سمعة الآخرين، وكيف باتت خطرا يهدد أمن الكثيرين.

صدر حديثًا رواية "مفازة العابرين"، للروائي والقاص ناصر خليل