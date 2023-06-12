البوابة - يصدر قريبًا عن دار المعارف كتاب عن تاريخ الفكر الصوفي تحت عنوان "البحث عن السعادة رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" للكاتبة ريم بسيوني.

يصدر قريباً "البحث عن السعادة رحلة فى الفكر الصوفي"

عن الكتاب

وقالت ريم بسيونى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" من ساعة ما بدأت المحاضرات و أنا بكتب في كتاب علمي عن تاريخ الفكر الصوفي. المحاضرات وأسئلتكم وتعليقاتكم فادتني قوي ووجودي معاكم كان طاقة جميلة، عايزة أفرح معاكم بغلاف الكتاب وأتمنى أن تكونوا من أوائل القراء، إن شاء الله حيصدر خلال أيام عن دار المعارف".



ويعرف عن الكاتبة ريم بسيونى اهتمامها بالفكر الصوفى وتاريخه وسلسلة المحاضرات التى قدمتها فى هذا السياق ومنها ندوة عن رابعة العدوية وتأثيرها فى الفكر الصوفى فى بيت السنارى، وهى الندوة التى ركزت على حياة وتعاليم رابعة العدوية واسهاماتها في تطوير الفكر الصوفي.



واهتمت ريم بسيونى فى محاضراتها بشكل خاص بإبراز تاريخ وحكايات أشهر الشخصيات في عالم التصوف ومنهم على سبيل المثال رابعة العدوية وعبد القادر الجيلاني.

يصدر قريباً "البحث عن السعادة رحلة فى الفكر الصوفي"

ريم بسيوني



تعمل ريم بسيوني كأستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وصدر لها عدد من الكتب والروايات، مثل: "بائع الفستق"، و"دكتورة هناء"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"مرشد سياحي"، و"أولاد الناس... ثلاثية المماليك"، و"سبيل الغارق"، و"القطائع... ثلاثية ابن طولون". كما تُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، واليونانية.



حصلت ريم بسيوني على العديد من الجوائز الأدبية، من بينها: جائزة أفضل عمل مُترجم في عام 2009 عن رواية "بائع الفستق"، وجائزة "ساويرس للأدب" في عام 2010 عن رواية "دكتورة هناء". وفي عام 2020، حصلت على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، ثم حصلت في عام 2022 على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها.

المصدر: اليوم السابع

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